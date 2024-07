Maypi Delgado contó muy angustiada lo mucho que sufre por su relación con Matías Ricciardelli, su expareja y padre de su hijita, India. A través de sus stories de Instagram, reveló el calvario que atraviesa por culpa del hombre.

“No ve a India hace rato ni me permite hacer algunas cosas con ella, como viajar juntas, ya que no cumple con los permisos cuando tiene que venir a firmar. Todos los meses, para pasar la cuota alimentaria de su hija, me hace pedirle por favor hasta el último día”, comentó, angustiada.

Maypi apuntó contra el padre de su hija.

“No tengo mucho más para decir de él... Es el típico caso de un hombre que juega con lo único que siente que tiene poder”, siguió Maypi, antes de rememorar lo mal que la pasó por él cuando estaba embarazada de su hija.

¿POR QUÉ MAYPI APUNTÓ CONTRA EL PADRE DE SU HIJA?

En este contexto, Maypi Delgado aclaró que se hartó de intentar tener una buena relación con Matías Ricciardelli por el bien de India, a pesar de que él sigue tratándola mal.

“Me cansé de proteger a una persona que solo se maneja con maltrato psicológico permanente. Hasta ahora traté de tener un vínculo con él a pesar de que todos los días cambia de opinión; un día te quiere y al otro te odia. A pesar de eso, intenté sostener un vínculo por amor a India, pero me cansé”, sentenció, con firmeza.

Además, remarcó que Matías no ve a su hija ni tampoco la llama por teléfono.

Maypi apuntó contra el padre de su hija.

Maypi apuntó contra el padre de su hija.