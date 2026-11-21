La noticia de la muerte de Matías Ricciardelli generó conmoción entre los seguidores de Maypi Delgado, con quien tuvo a su hija India. Aunque mantenían un vínculo marcado por una separación conflictiva, la exparticipante de Gran Hermano pidió respeto y privacidad para atravesar este difícil momento junto a su familia.

Ricciardelli no era una figura habitual del mundo del espectáculo, pero había adquirido cierta exposición a partir de su relación con la modelo. En sus redes sociales compartía distintos aspectos de su vida cotidiana, donde se mostraba ligado al deporte, las actividades al aire libre, los animales y, especialmente, los momentos que pasaba junto a su hija.

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Por el momento, no trascendieron detalles oficiales sobre las circunstancias de su muerte. En medio de las versiones y las consultas que comenzaron a circular en redes sociales, la prioridad de Maypi fue resguardar a su hija y a sus seres queridos.

La exparticipante de Gran Hermano y Ricciardelli se habían separado cuando su hija todavía era muy pequeña. Desde entonces, la relación entre ambos había atravesado distintas situaciones que Delgado decidió hacer públicas en algunas oportunidades.

EL MENSAJE DE MAYPI DELGADO TRAS LA MUERTE DE SU EXPAREJA

Luego de que se conociera el fallecimiento de Ricciardelli, Maypi Delgado recibió numerosos mensajes y consultas a través de las redes sociales. Frente a la repercusión que tomó la noticia, eligió expresarse con un mensaje en el que dejó en claro que no daría detalles sobre lo sucedido.

El mensaje de Maypi Delgado tras la muerte del padre de su hija (Foto: captura de Instagram/@maypidelgadosi).

“Me voy a mantener sin contestar como lo hice desde el martes. Sepan entender y, por favor, les voy a pedir que tengan mucho respeto. India necesita una mamá fuerte hoy más que nunca. Cuiden a toda la familia en general”, escribió.

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