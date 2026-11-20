Enfundada en un impactante vestido rojo, Pampita asistió a una gala benéfica en el Hipódromo de Palermo. Allí, no solo negó una crisis con Martín Pepa, sino que también dejó en claro su postura cuando le preguntaron por la escandalosa pelea entre la China Suárez y Wanda Nara.

Sin adentrarse en el conflicto, Carolina Ardohain se limitó a hablar de sus propios hijos y de cómo, junto a Benjamín Vicuña, busca preservarlos de las polémicas mediáticas.

Pampita, impactante en una gala benéfica (Foto: Movilpress)

“Los chicos no se intoxican con nada de esto. No miran tele, no leen portales. Hoy los jóvenes eligen el contenido que miran y lo ven en el horario que ellos quieren, es muy distinto a cuando yo era chica”, expresó la modelo en diálogo con Puro Show.

Y aseveró: “Hemos logrado que tengan una vida lo más normal posible”.

Qué dijo Pampita de la feroz pelea de Wanda Nara y la China Suárez

Cuando le preguntaron directamente por la feroz pelea entre la China y Wanda, que también involucra a menores, Pampita fue categórica y evitó tomar partido: “No opino, no me gusta opinar de otras madres, de otros padres”.

En ese marco, un notero le pidió que les diera un consejo a Nara y Suárez, pero la conductora tampoco quiso involucrarse: “No lo puedo dar, cada persona sabe lo que hace y no me correspondería tampoco”.