El noviazgo de Marta Fort y Juan Manuel Ramírez no prosperó. Esta semana, fue la hija del empresario fallecido quien confirmó la noticia a través de sus redes sociales donde dejó en claro que su relación con el uruguayo ya había terminado.

“Como hice mi relación pública, quiero comunicar que no sigo más en pareja”, escribió Marta en un mensaje que subió este miércoles en sus historias de Instagram. “Mi vida y exposición es mucha información para inseguros”, agregó.

Para cerrar con el comunicado, etiquetó a la cuenta de Blender y escribió: “Así que... ¿seguimos con el casting?”. De esta manera, instó a José María Listorti y al equipo de su programa a retomar el casting en busca de nueva pareja.

Juan Manuel Ramírez, el exnovio de Marta Fort (Foto: @juanmaramirez1600)

LA PROPUESTA QUE LE HIZO LA CHINA ANSA A MARTA FORT

Al enterarse de la noticia, la China Ansa le mandó inmediatamente un mensaje a Marta Fort, su compañera en MasterChef Celebrity. “Martaaaa. ¿Cómo es eso que te separaste? Lpm no te veo una semana y esto se descontrola”, le escribió.

(Foto: Instagram @chinitaansa)

Fue la misma periodista quien compartió la captura de pantalla de la conversación en sus redes sociales. En el mismo mensaje se lee la propuesta que le hizo: “Che ¿vamos al Tropitango? Toca el malafaaaaamero. Le hacemos el aguante”.

Ante dicha propuesta, Marta no dudó y le respondió: “Yendo no, llegando”. Luego, agregó varios stickers de Ricardo Fort. “Nuestras charlas a las 8 am”, escribió la China al compartir la imagen en sus redes sociales.