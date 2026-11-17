A cinco años de que comenzara el escándalo que enfrentó a Wanda Nara y la China Suárez, ambas protagonizaron un durísimo intercambio en redes sociales durante el fin de semana, con acusaciones e insultos que volvieron a ponerlas en el centro de la escena. ¡Y Yanina Latorre opinó sin filtros!

“Esta chica empezó con unos posteítos el fin de semana. Mostró una foto de una publicidad que hizo cuando era pequeña y puso: ‘Me río y me voy a seguir riendo de una mujer que le dice a otra negra de mierda, interesada, prostituta y muerta de hambre. Les puedo caer bien, mal, regular, pero yo llenaba Gran Rex’”, comenzó diciendo la conductora de El Observador, mientras desglosaba el posteo de la actriz y apuntaba contra ella con dureza.

“Amora, los Gran Rex los llenaba Lali, los llenaba Cris Morena, vos eras parte de un staff”, opinó Yanina, picante. Y agregó: “Aparte, cuando ella escribió esta pelotudez, le viralizaron un video cantando en un patio de comidas de un shopping con cuatro personas”.

Yanina Latorre fulminó a la China Suárez tras su pelea con Wanda Nara: “No paró de cogerse tipos casados” (Video de El Observador)

Yanina Latorre fulminó a la China Suárez tras su pelea con Wanda Nara: “No paró de cogerse tipos casados”

Acto seguido, Yanina continuó leyendo el explosivo posteo de la China contra Wanda: “Mientras otras se hacían famosas chupando pij...”.

En otra pausa de la lectura, la conductora volvió a opinar sin filtros: “Decirle ‘chupa pij...’ a la madre de los hijos de tu pareja, ¿no es lo mismo que te diga a vos ‘negra de mierda’? Ella se está defendiendo del ‘negra de mierda’, pero le dice ‘chupa pij...’. Es un horror el nivel de todo”.

Tras expresar su picante punto de vista, Yanina retomó la lectura del descargo de la actriz: “Poniéndose calzoncillos de un hombre casado”.

Fue ante esa alusión a la presunta foto de Wanda con un calzoncillo de Diego Maradona que Latorre la atendió sin piedad: “¿Vos hablás de un hombre casado? La China Suárez no paró de cogerse tipos casados, porque se hace la Carmelita Descalza”.