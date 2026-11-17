A un mes de la muerte de Fernando Confessore, el histórico meteorólogo de TN que falleció el pasado 16 de octubre a los 58 años, la señal de noticias realizó un cambio en su programación y presentó a Silvana Sosa, quien asumirá el espacio dedicado al pronóstico del tiempo en Nuestra Tarde.

La llegada de la especialista estuvo atravesada por la emoción y el recuerdo de Confessore, quien trabajó durante tres décadas en el canal y se convirtió en una de sus figuras más reconocidas.

LA EMOTIVA BIENVENIDA A SILVANA SOSA EN TN

Durante la presentación, Roxy Vázquez le dedicó unas palabras a su compañero fallecido y destacó la importancia de acompañar a la nueva integrante del equipo.

“En nuestro corazón, siempre Fernando Confessore. Son días muy especiales, estamos movilizados, pero le damos la bienvenida a nuestra nueva compañera”, expresó la conductora.

Por su parte, Sosa dejó en claro que su llegada no busca ocupar el lugar afectivo que dejó el meteorólogo. “Yo no vengo a reemplazarlo, los afectos no se reemplazan”, aseguró.

TN presentó a la meteoróloga que ocupará el lugar de Fernando Confessore tras su muerte: “No vengo a reemplazarlo”. CRÉDITO: Instagram

TN presentó a la meteoróloga que ocupará el lugar de Fernando Confessore tras su muerte: “No vengo a reemplazarlo”. CRÉDITO: Instagram

Y agregó: “Pero sí vengo a cuidar este espacio de la información meteorológica, que tan importante es en estos tiempos. Asumo el compromiso de hacerlo con el gusto y la pasión que él mismo lo hacía”.

EL MENSAJE DE SILVANA SOSA TRAS SU CAMBIO DE HORARIO EN TN

La meteoróloga, que ya integraba la pantalla de Todo Noticias en la franja nocturna y los sábados por la tarde, también utilizó su cuenta de Instagram para despedirse de sus anteriores compañeros y compartir sus sensaciones ante esta nueva etapa profesional.

“Fueron pocos meses, pero suficientes para encariñarme con este team de la noche y el de los sábados en la tarde”, escribió junto a una publicación dedicada a sus colegas.

TN presentó a la meteoróloga que ocupará el lugar de Fernando Confessore tras su muerte: “No vengo a reemplazarlo”. CRÉDITO: Instagram

Además, agradeció el acompañamiento que recibió desde su llegada a la señal y destacó el clima de trabajo que encontró en ambos equipos.

“Ahora toca cambiar de horario, salir de lo conocido y aceptar esa pequeña incomodidad que también viene con los nuevos desafíos”, concluyó.