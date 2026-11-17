Mario Casas prepara su regreso al suspenso con En nombre de otro, una película española que reúne a un elenco de reconocidas figuras y propone un misterio criminal atravesado por secretos, culpa y decisiones difíciles.

Netflix confirmó que el largometraje tiene fecha de desembarco en la plataforma: será el 11 de diciembre, como parte de la programación de fin de año.

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La producción también marca su reencuentro profesional con Blanca Suárez, con quien compartió varios proyectos. Y es dirigida por Oriol Paulo, responsable de éxitos como Contratiempo y El inocente.

De qué trata En nombre de otro

La trama comienza en la mañana de Nochebuena, cuando un hombre entra en una comisaría y confiesa haber asesinado a dos personas. Sin embargo, durante su declaración introduce una duda inquietante: las víctimas podrían ser tres.

En nombre de otro, una película española que reúne a un elenco de reconocidas figuras y propone un misterio criminal.

Los investigadores deben determinar si sus palabras son verdaderas, pero pronto descubren que la cantidad de asesinatos no es el único interrogante. También necesitan comprender por qué decidió entregarse voluntariamente y qué pretende conseguir con su confesión.

El relato comienza a relacionarse con otro crimen que parecía cerrado, cuya resolución presenta circunstancias difíciles de explicar. Esa conexión transforma una declaración aparentemente sencilla en una investigación mucho más compleja.

El tráiler oficial de la película En Nombre de Otro, en Netflix.

A medida que aparecen nuevas pistas, los personajes deben revisar sus certezas y enfrentarse a decisiones que pueden alterar sus vidas. La búsqueda de respuestas también expone conflictos vinculados con la responsabilidad, el dolor y las consecuencias de los actos personales.

Oriol Paulo, el director detrás de Contratiempo y El inocente

Uno de los principales atractivos del proyecto es el regreso de Oriol Paulo, cineasta español especializado en thrillers psicológicos y relatos donde las apariencias suelen resultar engañosas.

Entre sus trabajos más conocidos se encuentran El cuerpo, Contratiempo, Los renglones torcidos de Dios y la miniserie El inocente. También dirigió La última noche en Tremore Beach, otra producción marcada por el misterio.

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En esta oportunidad comparte el guion con Guillem Clua y apuesta por una historia que busca combinar el suspenso con una dimensión emocional más profunda.

Según explicó el realizador en la presentación oficial, quería construir un thriller donde la culpa, el dolor y la necesidad de respuestas terminaran poniendo a prueba los principios morales de los personajes.

La producción está a cargo de Juanita Films, compañía fundada por el propio director junto con Libertad Ribera

El esperado reencuentro de Mario Casas y Blanca Suárez

La película también despierta interés por reunir nuevamente a dos intérpretes que trabajaron juntos en Fuga de cerebros, Carne de neón, El bar y la serie El barco.

En nombre de otro tiene previsto su estreno en Netflix.

Casas vuelve a colaborar con Paulo después de Contratiempo y El inocente, mientras que Suárez se incorpora a una historia que también cuenta con Eduard Fernández y el actor argentino Nicolás Francella.

El elenco se completa con Alexandra Jiménez y otros intérpretes reconocidos del cine español, una combinación que refuerza las expectativas alrededor de uno de los estrenos de suspenso de diciembre.

Cómo es el reparto de En nombre de otro