El pan ciabatta es uno de los clásicos de la panadería italiana, reconocido por su forma irregular, su corteza crocante y su interior lleno de alvéolos. Aunque conseguir esa textura puede parecer complicado, existe una técnica casera que permite obtener buenos resultados sin recurrir al amasado tradicional. El secreto está en trabajar con una masa de alta hidratación y respetar los tiempos de fermentación.

La receta compartida por Gabo Colacioppo propone utilizar un poolish, un fermento previo elaborado con harina, agua y levadura que se prepara con anticipación y se deja descansar en la heladera.

Este proceso favorece el desarrollo del sabor y contribuye a conseguir una miga más aireada. Una vez incorporado a la masa final, no es necesario amasar: alcanza con integrar los ingredientes y realizar una serie de pliegues durante el reposo.

Otro aspecto fundamental es manipular la masa con suavidad para conservar el aire acumulado durante la fermentación. En lugar de darle una forma rígida, se corta en rectángulos irregulares, característicos de la ciabatta.

La cocción en horno fuerte permite desarrollar una superficie dorada y una base firme, mientras que el interior mantiene su textura liviana. Es una preparación especialmente indicada para quienes buscan hacer pan casero para sándwiches sin utilizar una amasadora.

Comensales 4 Ingredientes Para el poolish (fermento previo) 100 g harina 000.

g harina 000. 100 cc agua (misma cantidad que la harina).

cc agua (misma cantidad que la harina). 5 g levadura fresca (o 1,5 g de levadura seca). Para la masa final Poolish.

900 g harina 000.

g harina 000. 550 cc agua.

cc agua. 20 g sal.

g sal. 30 g aceite de oliva.

g aceite de oliva. 5 g levadura fresca (o 1,5 g de levadura seca).

Procedimiento

Para el poolish

Mezclar todo, tapar y dejar de 12 a 18 horas en la heladera.

Para la masa

En un bowl grande, mezclar el poolish, el agua, la harina, la sal, el oliva y la levadura Sólo integrar con cuchara o espátula, sin amasar. Tapar y dejar reposar 20 minutos (autólisis). Hacer pliegues cada 30 minutos durante unas 2 horas (3–4 pliegues). Pasar la masa a la mesada enharinada, estirar suavemente cuidando el aire. Cortar rectángulos irregulares (forma típica de ciabatta). Pasar a placa enharinada o con papel manteca. Hornear a 200° fuerte hasta que haga piso y esté bien dorada arriba (20–25 minutos aproximadamente).

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