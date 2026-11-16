Wanda Nara incomodó a Luck Ra en MasterChef Celebrity con una filosa indirecta sobre La Joaqui: “Se la puso otro”. Crédito: Instagram

Un momento que parecía dedicado exclusivamente a la cocina terminó convirtiéndose en uno de los cruces más picantes de MasterChef Celebrity. Durante la gala del domingo, Wanda Nara sorprendió a Luck Ra con una serie de comentarios sobre La Joaqui y Tiago PZK, que dejaron al músico en el centro de una incómoda situación.

Todo comenzó cuando el cordobés presentó su preparación en un desafío que tenía al pollo como protagonista. Al momento de revelar el nombre que había elegido para su plato, el cantante respondió con humor: “El pollerudo”.

La ocurrencia no pasó inadvertida para Wanda, quien rápidamente aprovechó la oportunidad para lanzar una primera chicana. “Vino varias veces el pollerudo”, comentó la conductora, haciendo un juego de palabras con la vida amorosa del participante.

LA PICANTE FRASE DE WANDA NARA QUE SORPRENDIÓ A LUCK RA

Lejos de esquivar la broma, Luck Ra decidió seguirle el juego a la presentadora y respondió: “Esta vez no tengo la pollera puesta”.

Sin embargo, Wanda fue todavía más lejos y lanzó una frase que rápidamente llamó la atención: “Se la puso otro la pollera de él”.

El comentario fue interpretado como una referencia a Tiago PZK, actual pareja de La Joaqui, con quien Luck Ra mantuvo una relación sentimental.

Ante la indirecta, el cantante reaccionó con una sonrisa, mientras la conductora le señaló que él mismo le había “dejado picando” la posibilidad de hacer ese comentario.

Crédito: Telefe

LA INDIRECTA DE LUCK RA SOBRE LA JOAQUI Y TIAGO PZK

El intercambio no fue el único momento de tensión entre ambos durante el reality. En otra conversación, Wanda Nara se refirió a los códigos de amistad y dejó en claro cuál es su postura frente a las exparejas de sus amigas.

“Yo con los ex de mis amigas ni cerca los quiero ver pasar”, aseguró la empresaria. La respuesta del músico fue inmediata y despertó nuevas especulaciones: “Ay, ojalá pensaran igual”.

Wanda acompañó la reflexión con otra frase contundente: “Nada, son una bolsa de nada”.

Aunque Luck Ra evitó mencionar directamente a La Joaqui y Tiago PZK, sus palabras fueron interpretadas como una posible indirecta hacia el vínculo entre ambos, teniendo en cuenta la relación sentimental que mantuvo con la cantante y la amistad que lo unía al artista urbano.