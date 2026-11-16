Después de más de doce años juntos, Daniela Christiansson y Maxi López lograron consolidar una familia en Europa junto a sus dos hijos, Elle y Lando. Aunque la pareja atraviesa un gran presente sentimental y familiar, hay un tema que todavía tienen pendiente: su casamiento.

La modelo sueca habló sobre esta situación durante una entrevista con Infobae, donde recordó cómo fue la particular propuesta de matrimonio que recibió del exfutbolista hace ocho años. Además, contó que, pese al tiempo que pasó desde aquel momento, todavía espera que llegue el día de la boda.

“Nos comprometimos en mi cumpleaños de 30 años, hace 8 años. Todavía estoy esperando la boda. Yo no creía más en el compromiso, porque él me decía que con el divorcio no quería saber nada y yo estaba tranquila”, confesó Christiansson.

Los días de Maxi López y Daniela Christiansson en Suiza Fuente: Instagram

DANIELA CHRISTIANSSON CONTÓ CÓMO FUE LA PROPUESTA DE CASAMIENTO QUE LE HIZO MAXI LÓPEZ

Durante la entrevista, Daniela Christiansson explicó que sus deseos de formar una familia aparecieron cuando tenía 28 años, aunque Maxi López todavía no estaba convencido de dar ese paso. “Él me decía que no estaba listo y lo entendía, yo no iba a forzar nada”, recordó la modelo.

Sin embargo, todo cambió cuando se acercaba su cumpleaños número 30. Según contó, el exdelantero comenzó a preguntarle qué quería recibir como regalo y ella le dio una pista: “Unos días antes de mi cumpleaños de 30 me preguntaba qué quería de regalo y le dije que capaz quería algo significativo”.

Qué dijo Daniela Christiansson sobre la propuesta de casamiento de Maxi López (Video: Infobae)

Finalmente, durante el festejo recibió varios obsequios, pero uno de ellos la tomó completamente por sorpresa. “Ese día me dio mis regalos y uno era un anillo, pero yo no entendía que era de compromiso. Estaban mis amigas y la mamá de Maxi llorando y filmando y ellas me dijeron ‘Dani, te está proponiendo’”, relató entre risas.

La reacción de Daniela fue de absoluta incredulidad, hasta que Maxi le confirmó sus intenciones y le hizo una propuesta con una particular condición. “Yo dije ‘no, imposible’ y me di vuelta y Maxi me mira y me dice ‘sí, es un anillo de compromiso’. ¡Yo no podía creer! Me lo dio y me dijo ‘bueno, en 10 años’”. Así, lo que comenzó como una romántica sorpresa terminó con una espera que, por ahora, sigue vigente.