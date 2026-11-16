El Chato Prada dejó en claro que sus sentimientos por la bailarina siguen intactos. Sin embargo, ella sorprendió con una publicación junto a su nueva pareja, Francisco Liotta Hernández.

En una entrevista con el programa radial Corrientes en el aire, el Chato habló abiertamente sobre el final de su historia de amor y realizó una confesión que no pasó inadvertida. “Para mí Lourdes es el amor de mi vida, siempre fue el amor de mi vida”, expresó, dejando en evidencia el profundo cariño que todavía siente por la madre de su hijo.

Mientras sus palabras comenzaban a circular en los medios, Lourdes Sánchez compartió en sus historias de Instagram una romántica imagen junto a Francisco Liotta Hernández, el rugbier de 27 años con quien comenzó una nueva etapa sentimental.

EL GESTO DE LOURDES SÁNCHEZ QUE LLAMÓ LA ATENCIÓN TRAS LAS PALABRAS DEL CHATO PRADA

La publicación de la bailarina no pasó inadvertida por el momento en el que apareció: apenas unas horas después de que su expareja reconociera públicamente que sigue considerándola el gran amor de su vida.