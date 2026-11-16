Lali Espósito volvió a sorprender a sus seguidores al compartir nuevas fotos de su casamiento con Pedro Rosemblat. A través de sus historias de Instagram, la cantante publicó postales inéditas de uno de los días más especiales de su vida y dejó al descubierto algunos detalles de la celebración que hasta ahora había mantenido en la intimidad.

Pero esta vez, la artista no solamente quiso mostrar imágenes de la boda: también aprovechó la ocasión para agradecerles especialmente a las personas que hicieron posible que todo saliera como ella y su flamante marido lo habían imaginado: “Voy a subir algunas imágenes del casamiento para agradecerle especialmente a personas que adoro y que fueron claves para lograr que ese día sea como deseábamos con Pedro”, escribió Lali sobre una fotografía de uno de los rincones del lugar elegido para la celebración.

La primera publicación estuvo musicalizada con Necesito tu amor, de Charly García, y funcionó como una introducción a una serie de recuerdos cargados de emoción. Entre las primeras imágenes que compartió, Lali hizo una mención especial a su madre y su suegra: “Primero a las más importantes. Nuestras mamás. Gracias por acompañarnos con el amor más incondicional”, expresó la artista. Y agregó: “¡Estaban hechas unas diosas!”.

Foto: Captura de Instagram Stories (@lali)

En cuanto a la espectacular torta que le creó Damián Betular, Lali reveló que cómo se gestó la idea: “Quiero que sea tan alta que me tenga que subir al novio para cortarla”, escribió, mostrando una imagen como referencia de la boda de Diego Maradona y Claudia Villafañe.

“Fuimos felices. Gracias a nuestros amigos y familia. ¡Y a todos los que trabajaron para que sea tan lo más!”, cerró Lali, muy contenta de haber sellado su amor con Pedro junto a sus seres más queridos.

Foto: Captura de Instagram Stories (@lali)

Foto: Captura de Instagram Stories (@lali)

Foto: Captura de Instagram Stories (@lali)

Foto: Captura de Instagram Stories (@lali)

Foto: Captura de Instagram Stories (@lali)

Foto: Captura de Instagram Stories (@lali)

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MORIA CASÁN REVELÓ POR QUÉ NO FUE INVITADA AL CASAMIENTO DE LALI ESPÓSITO Y PEDRO ROSEMBLAT

El casamiento de Lali Espósito y Pedro Rosemblat sigue generando repercusiones y, esta vez, quien habló del tema fue nada menos que Moria Casán. Durante el pase de La Mañana con Moria con Arriba Argentinos, la conductora reveló si había sido invitada a la celebración y sorprendió con su reacción.

Todo comenzó cuando le preguntaron directamente si había participado de la boda. Y sin dudarlo, la One respondió sin vueltas y con la espontaneidad que la caracteriza: “No, no me invitaron”.

Sin embargo, lejos de tomárselo como un desplante, la diva dejó en claro que entiende perfectamente la decisión de la cantante y explicó cuál es el verdadero vínculo que mantiene con ella: “Pero chicos, yo tampoco invito a mi cumpleaños, por ejemplo. No soy amiga de Lali, soy una mujer que ella eligió, con la que la pasé divino. Y no tenemos esa reciprocidad y una amistad”, aclaró.

Foto: Captura (eltrece)

En su análisis, Moria diferenció el cariño y la admiración profesional de una amistad íntima. Incluso contó que, aunque no estuvo presente en la celebración, sí tuvo un gesto especial con la cantante: “Le mandé una felicitación por privado, eso sí”, reveló sobre el mensaje que le hizo llegar a Lali por su casamiento con Pedro Rosemblat.

“Y si hubiese sido una boda grande y no me invita, no me siento para nada desairada. Al contrario, siempre voy a estar agradecida a una mujer que me admiró tanto que me llamó para participar de una canción con ella”, cerró.