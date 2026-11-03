La boda de Lali Espósito y Pedro Rosemblat sigue dando que hablar. Después de celebrar su casamiento durante el fin de semana con una ceremonia íntima y lejos de las cámaras, el conductor decidió contar un detalle desconocido sobre su vestuario, que generó opiniones divididas en las redes sociales.

Para uno de los días más importantes de su vida, Rosemblat eligió un traje beige, de corte cruzado y estilo oversize, una apuesta que no pasó inadvertida y que despertó numerosas críticas. Sin embargo, lejos de engancharse en la polémica, explicó que detrás de esa elección había una historia personal que se remontaba a sus primeros trabajos.

LA HISTORIA DETRÁS DEL TRAJE DE PEDRO ROSEMBLAT

A través de sus historias de Instagram, el conductor reveló que el diseñador de su traje es alguien a quien conoce desde hace muchos años. Se trata de Mati, creador de la marca Carbone, con quien compartió una etapa de su juventud.

“Yo era oficialmente joven, apenas había terminado el colegio y trabajaba en un local de ropa cuyo diseñador era un pibe que tenía 23 años, mucho talento y una onda imposible de imitar. Se llamaba Mati. Pasó el tiempo, yo empecé a trabajar en los medios y él abrió su propia marca: se llama Carbone”, recordó.

Con su habitual sentido del humor, Rosemblat confesó que elegir qué ponerse para casarse con Lali no fue una tarea sencilla, especialmente porque está acostumbrado a vestir de manera mucho más informal.

La historia secreta detrás del traje de Pedro Rosemblat en su boda con Lali Espósito: “Dudé, sufrí, temí”. Crédito: Instagram

“Cuando supe que el casamiento era inminente y que tenía que verme impecable, entré en pánico porque de los 365 días que tiene el año, hay 350 en los que uso remera negra manga corta. Dudé, sufrí, temí. Hasta que alguien me iluminó: llamalo a Mati, andá a Carbone”, relató.

QUÉ DIJO PEDRO ROSEMBLAT TRAS LAS CRÍTICAS A SU LOOK

Pese a los comentarios negativos que circularon sobre su elección, el flamante esposo de Lali dejó en claro que se sintió cómodo, elegante y feliz durante toda la celebración. Además, destacó el trato que recibió por parte del diseñador.

“No se trata únicamente del color o de la tela, sino del trato. Me hizo sentir como si yo fuera un piloto de Fórmula Uno, un modelo de alta costura, el goleador del Calcio”, expresó.

Y cerró con una frase que reflejó lo satisfecho que quedó con su vestuario: “Disfruté, reí, bailé y cada vez que me cruzaba un espejo pensaba: ‘¡Ya hermano, mirá lo que es esto!’. No es un traje, es un Carbone. Las medias me las compró mi mamá”.