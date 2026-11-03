Pedro Rosemblat reveló una insólita situación que vivió junto a Lali Espósito después de su casamiento. Durante su regreso a Industria Nacional, el programa que conduce en Gelatina, contó que a la cantante le había desaparecido un exclusivo accesorio que había utilizado durante la fiesta. Sin embargo, la incógnita se resolvió cuandodieron con un video que dejó en evidencia al responsable: Ian, uno de los productores del ciclo.

Con su habitual sentido del humor, el periodista relató que Lali había llevado en la cabeza un llamativo tocado de piedras. “Mariana tenía en su cabeza un casco de gemas que, a mí no me consta, pero quizás lo usó Cleopatra, quizás lo usó la reina de la Vendimia en el Siglo XIV, quizás lo usó Lady Di”, bromeó al describir la pieza.

Lali Espósito y Pedro Rosemblat (Foto: Instagram @portallalibr)

Según contó, al día siguiente de la celebración la cantante comenzó a buscar el accesorio sin éxito. “Al día siguiente, ella me dice ‘no encuentro el casco, no encuentro el casco. Che, ¿vos viste que yo me saqué el casco? ¿En algún momento le di el casco a alguien?’”, recordó Rosemblat.

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EL VIDEO QUE EXPUSO AL RESPONSABLE DEL ROBO A LALI ESPÓSITO EL DÍA DE SU BODA

La historia tuvo un giro inesperado cuando comenzó a circular una filmación de la fiesta. “A la mañana siguiente empieza a circular este video, que voy a pedir que lo pongas y lo detengas cuando yo te pida”, anunció Rosemblat en pleno programa.

La foto que expuso a Ian, el productor "culpable" del robo del casco de Lali (Foto: captura YouTube)

En las imágenes se veía a Ian, productor de Gelatina, retirándose del lugar con el casco de Lali puesto sobre su cabeza. El joven había encontrado el accesorio y se lo llevó, aunque después se comunicó con Pedro para avisarle que lo tenía. El conductor decidió mostrar el video y dejar expuesto a su compañero frente a todos sus colegas.

La anécdota se sumó a otras particularidades de la boda de Lali y Pedro, que se celebró en una casona de San Telmo. Para preservar la intimidad del evento, los novios habían pedido a los invitados que guardaran sus celulares y repartieron cámaras analógicas para registrar los momentos de la fiesta. Así, mientras las primeras imágenes del casamiento generaron expectativa en las redes sociales, el propio Rosemblat comenzó a revelar algunos detalles desconocidos de una celebración que sigue dando que hablar.

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