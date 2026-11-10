Soledad Pastorutti estuvo de invitada en el ciclo de entrevistas que conduce Pedro Rosemblat en su canal de streaming de Gelatina para hablar de su presente, su último lanzamiento, su participación en el partido de despedida de Lionel Messi donde cantó “Brindis” y mucho más.

Antes de cerrar la extensa entrevista, La Sole aprovechó para felicitar al conductor por su reciente casamiento con Lali Espósito y le dio un sabio consejo que él le agradeció desde lo más profundo de su corazón.

“Como una señora mayor que soy, creo que es una de las cosas más lindas que te puede pasar en la vida, disfrutalo”, le dijo la artista a Pedro, haciendo referencia a la decisión de dar este importante paso con su pareja.

Lali Espósito y Pedro Rosemblat, en su boda (Foto: redes sociales).

EL CONSEJO DE SOLEDAD PASTORUTTI A PEDRO ROSEMBLAT

“Me alegra mucho lo que estás viviendo”, le dijo Soledad Pastorutti a Pedro Rosemblat sobre el cierre de la entrevista que el periodista le hizo en Gelatina. “Como una señora mayor que soy, creo que es una de las cosas más lindas que te puede pasar en la vida, disfrutalo”, agregó.

Soledad Pastorutti sorprendió a Pedro Rosemblat con un importante consejo (Video: Gelatina)

Sin embargo, La Sole le hizo una advertencia. “No es fácil con una libriana, yo soy de libra, soy del 12 de octubre y Lali del 10, tenemos muchas cosas en común. Solo te digo que le des alas que el resto viene solo”, le recomendó la artista.

Pedro, por su parte, le agradeció y le expresó su enorme alegría por este presente que está viviendo. “Estoy muy feliz y disfrutando el momento. Te tomo el consejo, gracias Sole”, respondió Rosemblat, también emocionado.