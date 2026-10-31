Lali Espósito y Pedro Rosemblat dieron el “sí, quiero” este sábado en una íntima ceremonia al aire libre en el corazón de San Telmo y, en una toma aérea lograda por el dron de Crónica, se puede apreciar en detalle la felicidad de la pareja rodeada de familiares, amigos y seres queridos.

LA POSTAL DEL CASAMIENTO DE LALI ESPÓSITO Y PEDRO ROSEMBLAT DESDE LAS ALTRUAS

A pesar del cerrojo terrestre, las cámaras desde el aire permitieron espiar el momento cumbre de la boda de Lali Espósito y Pedro Rosemblat. En la imagen lograda por el dron, se observa a la flamante pareja de pie en el altar montado sobre el césped.

Lali Espósito y Pedro Rosemblat se casaron este sábado (Foto: Crónica).

El look de los novios: Lali deslumbró con un elegante vestido blanco de líneas fluidas y detalles sutiles, mientras que Pedro optó por un traje sastrero en tonos tostados con un estilo moderno y relajado.

La emoción de los invitados: Con las manos entrelazadas y una enorme sonrisa, la artista saluda efusiva hacia el cielo mientras los asistentes aplauden a su alrededor en un clima de pura fiesta.

La ambientación: El jardín lució una cuidada ambientación con alfombras vintage sobre el césped, livings al aire libre con sombrillas blancas y arreglos florales en tonos neutros.

BLINDAJE Y CÓDIGO QR PARA UN FESTEJO ULTRA RESERVADO

Para garantizar la intimidad de la boda, el festejo contó con un despliegue de seguridad sin precedentes. Según informó Crónica, el operativo incluyó un estricto control perimetral en la zona que impidió la circulación por la cuadra a toda persona que no estuviera autorizada.

Llegó Majo Riera, la mamá de Lali Espósito, a la boda (Foto: X).

Los invitados y el personal de la organización debieron presentar un código QR único como sistema de acreditación digital para ingresar al predio. Este filtro de alta seguridad funcionó a la perfección para mantener a raya a los curiosos y frenar a la prensa que intentaba conseguir un plano más cercano del evento.

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