La astróloga y tarotista Jimena La Torre reveló qué signos vivirán un cambio positivo en el amor.

La astróloga y tarotista Jimena La Torre adelanta qué le sucederá a cada signo del Zodíaco desde el 2 al 6 de noviembre del 2026.

LUNES

Aries: La Luna menguante te invita a soltar tensiones y revisar emociones que afectan tus vínculos. Conversar sobre confianza e intimidad puede ayudarte a cerrar conflictos y recuperar serenidad.

Tauro: La Luna menguante pone el foco en acuerdos de pareja que necesitan ajustes. Escuchar sin aferrarte al pasado y expresar tus límites puede ayudarte a recuperar equilibrio y confianza mutua.

Géminis: La Luna menguante te anima a revisar hábitos que desgastan tus relaciones. Ordenar tus tiempos, cuidar los detalles y hablar con sinceridad puede devolver mayor armonía a tu vida afectiva.

Cáncer: La Luna menguante favorece una pausa para comprender tus deseos románticos. Soltar expectativas que ya no te representan puede ayudarte a disfrutar del amor con mucha mayor autenticidad.

Leo: La Luna menguante despierta emociones familiares que necesitan atención. Hablar de asuntos pendientes sin orgullo y crear espacios de calma puede fortalecer la intimidad y la buena convivencia.

Virgo: La Luna menguante te invita a revisar palabras y mensajes que causaron confusión. Escuchar con paciencia y aclarar lo que sientes puede cerrar malentendidos y fortalecer todos tus vínculos.

Libra: La Luna menguante te anima a revisar cuánto das y recibes en tus relaciones. Reconocer tu valor y poner límites con serenidad puede ayudarte a construir un amor más justo, sano y estable.

Escorpio: La Luna menguante te invita a dejar atrás actitudes que ya no reflejan quién eres. Reconocer tus emociones y expresar tus deseos con honestidad puede renovar tu forma de amar con libertad.

Sagitario: La Luna menguante favorece el descanso emocional y el cierre de historias pendientes. Escuchar tu intuición sin idealizar el pasado puede ayudarte a recuperar mayor claridad en el amor.

Capricornio: La Luna menguante te invita a revisar amistades y expectativas sobre el futuro amoroso. Soltar vínculos que perdieron sentido puede abrir espacio para conexiones nuevas y más sinceras.

Acuario: La Luna menguante te anima a equilibrar tus metas con el tiempo que dedicas al amor. Revisar prioridades y hablar de compromisos puede ayudarte a recuperar cercanía y comprensión mutua.

Piscis: La Luna menguante te invita a cuestionar creencias que limitan tu manera de amar. Dejar atrás viejas expectativas y escuchar otras perspectivas puede renovar la confianza en tus vínculos.

MARTES

Aries: La Luna en Leo despierta tu pasión y te anima a expresar lo que sientes con valentía. Disfrutar del romance sin querer controlar todo puede renovar la ilusión y acercarte a alguien especial.

Tauro: La Luna en Leo ilumina tus lazos familiares y el deseo de sentirte acompañado. Hablar de necesidades profundas sin imponer condiciones puede fortalecer la convivencia y recuperar la calidez.

Géminis: La Luna en Leo potencia tu encanto al comunicarte y favorece declaraciones sinceras. Expresar tus deseos sin ocultar emociones puede despertar una conexión especial y renovar la complicidad.

Cáncer: La Luna en Leo te invita a reconocer tu valor y lo que mereces recibir en el amor. Compartir tus necesidades con seguridad puede ayudarte a establecer límites sanos y fortalecer la confianza.

Leo: La Luna en tu signo potencia tu magnetismo y despierta ganas de tomar la iniciativa en el amor. Mostrar tu sensibilidad sin orgullo puede acercarte a quien deseas y renovar la pasión en pareja.

Virgo: La Luna en Leo ilumina sentimientos que quizá prefieres guardar en silencio. Darte un momento para comprender tus deseos antes de actuar puede ayudarte a cerrar heridas y recuperar serenidad.

Libra: La Luna en Leo favorece encuentros sociales y conversaciones que despiertan nuevas ilusiones. Compartir tus deseos con soltura puede transformar una amistad en romance o fortalecer tu pareja.

Escorpio: La Luna en Leo te invita a equilibrar tus ambiciones con las necesidades del amor. Reconocer tus emociones y dedicar más tiempo a tu pareja puede devolver cercanía y confianza a tu relación.

Sagitario: La Luna en Leo despierta tu espíritu aventurero y favorece experiencias románticas diferentes. Compartir planes y hablar de sueños profundos puede renovar la ilusión y ampliar horizontes.

Capricornio: La Luna en Leo intensifica tus deseos y pone el foco en la intimidad compartida. Hablar de lo que sientes sin miedo a ser vulnerable puede fortalecer la pasión y la confianza mutua.

Acuario: La Luna en Leo, tu signo opuesto, ilumina la pareja y sus necesidades afectivas. Escuchar sin competir por tener razón puede ayudarte a resolver tensiones y renovar acuerdos desde el cariño.

Piscis: La Luna en Leo te anima a expresar cariño con gestos concretos y a cuidar la rutina compartida. Prestar atención a los detalles puede fortalecer tu vínculo y devolver alegría a la pareja.

MIÉRCOLES

Aries: La Luna en Virgo te invita a cuidar los detalles que sostienen tus relaciones. Ordenar tus rutinas y expresar lo que necesitas puede fortalecer la confianza y recuperar la armonía en pareja.

Tauro: La Luna en Virgo despierta tu lado romántico y te anima a demostrar cariño con gestos sinceros. Dejar de analizar cada emoción puede ayudarte a disfrutar la pasión y abrirte a ilusiones.

Géminis: La Luna en Virgo pone el foco en tu hogar y en las emociones que compartes con quienes amas. Resolver asuntos pendientes con paciencia puede mejorar la convivencia y fortalecer tus lazos.

Cáncer: La Luna en Virgo favorece conversaciones íntimas y te anima a poner en palabras lo que sientes. Escuchar sin sacar conclusiones rápidas puede aclarar tus dudas y acercarte más a tu pareja.

Leo: La Luna en Virgo te invita a reconocer tu valor y revisar cuánto das y recibes en el amor. Expresar tus necesidades sin exigencias puede ayudarte a construir vínculos más seguros y recíprocos.

Virgo: La Luna en tu signo intensifica tu sensibilidad y te anima a reconocer tus deseos más profundos. Mostrarte tal como eres, sin buscar la perfección, puede renovar la confianza y el romance.

Libra: La Luna en Virgo despierta sentimientos que quizá prefieres guardar en silencio. Dedicarte un momento para comprenderlos puede ayudarte a cerrar heridas y vivir el amor con mayor serenidad.

Escorpio: La Luna en Virgo favorece encuentros y planes compartidos que fortalecen tus vínculos. Confiar en tus amistades y expresar tus deseos puede abrir opciones para el amor y la complicidad.

Sagitario: La Luna en Virgo te invita a equilibrar tus responsabilidades con el tiempo que dedicas al amor. Organizar tus prioridades y escuchar a tu pareja evita tensiones y renovar la cercanía.

Capricornio: La Luna en Virgo despierta ganas de aprender y compartir experiencias en pareja. Conversar sobre sueños y proyectos puede fortalecer la intimidad y avivar la ilusión por el futuro.

Acuario: La Luna en Virgo ilumina temas de intimidad y confianza que necesitan atención. Hablar de límites y deseos sin juzgar puede ayudarte a superar tus inseguridades y profundizar tu relación.

Piscis: La Luna en Virgo, tu signo opuesto, pone el foco en la pareja y los acuerdos pendientes. Escuchar con empatía y expresar tus expectativas puede ayudarte a construir un vínculo equilibrado.

JUEVES

Aries: La Luna en Libra ilumina tus vínculos y te invita a escuchar con atención a quien amas. Dialogar sin ocultar tus deseos puede ayudarte a resolver tensiones y fortalecer la confianza en pareja.

Tauro: La Luna en Libra te anima a cuidar los gestos cotidianos que sostienen el amor. Compartir tareas y expresar tus necesidades con calma puede renovar la complicidad y mejorar la convivencia.

Géminis: La Luna en Libra despierta tu encanto y favorece encuentros con ilusión. Expresar lo que sientes con sinceridad sin evitar conversaciones profundas, puede acercarte a alguien especial.

Cáncer: La Luna en Libra pone el foco en tu hogar y en los afectos que te dan seguridad. Hablar de emociones pendientes sin reproches puede ayudarte a recuperar la armonía y fortalecer la intimidad.

Leo: La Luna en Libra favorece conversaciones amorosas y acuerdos que estaban pendientes. Escuchar otros puntos de vista y expresar tus deseos con claridad puede renovar la confianza y la cercanía.

Virgo: La Luna en Libra te invita a reconocer tu valor y revisar qué necesitas en una relación. Buscar reciprocidad sin medir cada gesto puede ayudarte a construir un amor más estable y auténtico.

Libra: La Luna en tu signo intensifica tu sensibilidad y despierta deseos de armonía en el amor. Mostrar tus emociones sin complacer siempre al otro puede fortalecer tu autoestima y tus vínculos.

Escorpio: La Luna en Libra te invita a escuchar sentimientos que guardabas en silencio. Darte tiempo para comprenderlos y soltar temores puede ayudarte a recuperar serenidad y confianza en el amor.

Sagitario: La Luna en Libra favorece encuentros con amistades y planes que despiertan ilusiones. Compartir tus deseos sin perder independencia puede fortalecer una relación o abrir paso al romance.

Capricornio: La Luna en Libra te invita a equilibrar responsabilidades con el tiempo para el amor. Expresar tus necesidades y escuchar las de tu pareja puede ayudarte a ganar cercanía y confianza.

Acuario: La Luna en Libra despierta ganas de explorar nuevas formas de amar y compartir proyectos. Conversar sobre sueños profundos con tu pareja puede renovar la ilusión y fortalecer el compromiso.

Piscis: La Luna en Libra ilumina tus deseos íntimos y te invita a revisar la confianza. Hablar de lo que sientes sin idealizar al otro puede ayudarte a profundizar una relación y sentirte en paz.

VIERNES

Aries: La Luna en Escorpio despierta emociones intensas y te invita a revisar la confianza en el amor. Hablar de tus deseos sin temor puede fortalecer la intimidad y ayudarte a superar viejas dudas.

Tauro: La Luna en Escorpio, tu signo opuesto, ilumina la pareja y sus acuerdos más profundos. Escuchar sin querer controlar cada respuesta puede renovar la confianza y acercarte más a quien amas.

Géminis: La Luna en Escorpio te anima a cuidar los detalles que sostienen tus vínculos. Revisar hábitos y compartir responsabilidades puede aliviar tensiones y devolver complicidad a tu relación.

Cáncer: La Luna en Escorpio potencia tu romanticismo y despierta deseos de vivir el amor con intensidad. Expresar lo que sientes sin esconderte puede renovar la pasión y abrir nuevas ilusiones.

Leo: La Luna en Escorpio moviliza emociones familiares y necesidades de seguridad afectiva. Hablar de asuntos pendientes con calma puede sanar tensiones y fortalecer la confianza dentro del hogar.

Virgo: La Luna en Escorpio favorece conversaciones sinceras sobre sentimientos que guardabas. Escuchar sin analizar cada palabra puede ayudarte a resolver dudas y crear mayor cercanía en pareja.

Libra: La Luna en Escorpio te invita a reconocer cuánto vales y qué esperas recibir en el amor. Expresar tus límites con serenidad puede fortalecer tu autoestima y construir vínculos recíprocos.

Escorpio: La Luna en tu signo intensifica tu magnetismo y te anima a reconocer tus deseos más íntimos. Mostrarte vulnerable sin perder seguridad puede renovar la pasión y fortalecer tus vínculos.

Sagitario: La Luna en Escorpio despierta recuerdos y emociones que necesitan un cierre. Darte tiempo para comprender lo vivido puede ayudarte a soltar temores y abrirte a nuevas historias de amor.

Capricornio: La Luna en Escorpio favorece encuentros con amistades y proyectos compartidos. Mostrar tus sentimientos sin reservas puede acercarte a alguien especial o renovar la ilusión en pareja.

Acuario: La Luna en Escorpio te invita a equilibrar tus responsabilidades con tus necesidades afectivas. Dedicar tiempo de calidad a quien amas puede aliviar tensiones y recuperar la complicidad.

Piscis: La Luna en Escorpio despierta deseos de compartir sueños y experiencias profundas. Conversar sobre el futuro sin idealizar puede fortalecer el compromiso y renovar tu entusiasmo amoroso.