Lee tu horóscopo diario del 28 de octubre de 2026 en esta nota y averigua lo que te espera para este día, según tu signo zodiacal, en las predicciones de Jimena La Torre.

Aries : La Luna en Géminis despierta conversaciones intensas y te anima a expresar tus deseos. Hablar con sinceridad, sin apresurar respuestas, puede renovar la confianza y la complicidad en el amor.

Tauro : La Luna en Géminis te invita a reconocer qué necesitas para sentir seguridad en el amor. Conversar sobre deseos y límites sin aferrarte a certezas puede fortalecer un vínculo más auténtico.

Géminis : La Luna en tu signo potencia tu curiosidad y te anima a expresar sentimientos profundos. Escuchar tanto como hablas puede abrir encuentros muy especiales y renovar la intimidad en pareja.

Cáncer : La Luna en Géminis despierta recuerdos y preguntas sobre tus sentimientos más íntimos. Darte tiempo para comprenderlos antes de hablar puede ayudarte a sanar heridas y recuperar confianza.

Leo : La Luna en Géminis favorece encuentros y conversaciones que despiertan nuevas ilusiones. Compartir secretos con alguien de confianza puede transformar una amistad y fortalecer la conexión.

Virgo : La Luna en Géminis te invita a equilibrar tus responsabilidades con las necesidades afectivas. Evitar suposiciones y hablar con claridad puede ayudarte a resolver tensiones y cuidar el amor.

Libra : La Luna en Géminis despierta curiosidad y ganas de explorar el amor desde otra perspectiva. Compartir ideas y expresar deseos profundos puede renovar la pasión y fortalecer tus vínculos.

Escorpio : La Luna en Géminis te invita a conversar sobre intimidad y emociones que suelen quedar ocultas. Hacer preguntas sin sospechar de cada respuesta puede fortalecer la confianza y el deseo.

Sagitario : La Luna en Géminis, tu signo opuesto, pone el foco en el diálogo de pareja. Escuchar sentimientos que no esperabas y hablar con honestidad puede ayudarte a renovar acuerdos y confianza.

Capricornio : La Luna en Géminis te anima a prestar atención a los pequeños gestos que sostienen el amor. Conversar sobre rutinas y necesidades puede mejorar la convivencia y recuperar cercanía.

Acuario : La Luna en Géminis potencia tu encanto y favorece conversaciones cargadas de atracción. Mostrar interés sin ocultar lo que sientes puede despertar un romance o renovar la pasión en pareja.