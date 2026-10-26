Lee tu horóscopo diario del 26 de octubre de 2026 en esta nota y averigua lo que te espera para este día, según tu signo zodiacal, en las predicciones de Jimena La Torre.

Aries : La Luna llena en Tauro intensifica tu deseo de vivir el amor con pasión y seguridad. Tomar la iniciativa sin apresurar al otro puede acercarte a quien deseas y fortalecer la confianza mutua.

Tauro : La Luna llena en tu signo ilumina tus deseos y te anima a disfrutar del amor sin tantas reservas. Abrirte a nuevas propuestas con calma puede renovar la pasión y fortalecer tus vínculos afectivos.

Géminis : La Luna llena en Tauro te invita a reservar tiempo para el amor y reconocer tus inseguridades. Hablar con sinceridad sobre lo que sientes puede ayudarte a recuperar la confianza en pareja.

Cáncer : La Luna llena en Tauro te anima a observar tus vínculos antes de entregarte por completo. Escuchar a quienes te inspiran confianza puede ayudarte a elegir relaciones más sinceras y estables.

Leo : La Luna llena en Tauro despierta tu pasión y te impulsa a revisar lo que deseas en pareja. Expresar tus sentimientos sin orgullo puede ayudarte a recuperar cercanía y disfrutar plenamente del amor.

Virgo : La Luna llena en Tauro favorece conversaciones pendientes y nuevas perspectivas sobre el amor. Escuchar propuestas sin aferrarte al pasado puede ayudarte a cerrar etapas y renovar tus ilusiones.

Libra : La Luna llena en Tauro ilumina tus deseos más profundos y despierta nuevas posibilidades afectivas. Confiar en lo que sientes y hablar de intimidad puede ayudarte a fortalecer un vínculo.

Escorpio : La Luna llena en Tauro, tu signo opuesto, pone el foco en la pareja y el deseo. Superar obstáculos y elegir con sinceridad puede ayudarte a recuperar la pasión y equilibrar la relación.

Sagitario : La Luna llena en Tauro puede traer recuerdos de amores pasados y emociones que creías resueltas. Revisar lo vivido antes de actuar te ayudará a elegir lo que aporta estabilidad a tu corazón.

Capricornio : La Luna llena en Tauro despierta deseos que habías dejado en pausa y favorece el romance. Reconocer lo que te atrae sin perder tus valores puede ayudarte a vivir el amor con plenitud.

Acuario : La Luna llena en Tauro ilumina necesidades afectivas que quizás no expresabas. Mostrar lo que sientes con gestos sinceros puede acercarte a quien amas y aportar equilibrio a tu vida íntima.