Lali Espósito reaccionó a un video de Britney Spears al borde de la censura (Fotos: Instagram @lali & @britneyspears)

Lali Espósito, una de las artistas del pop más importantes de nuestro país, siempre dejó en evidencia su admiración hacia figuras internacionales referentes de este mismo género como, por ejemplo, Madonna o Britney Spears.

La cantante argentina sigue de cerca la carrera de muchas colegas y esto incluye en mantenerse al día con las publicaciones que hacen en redes. Por este motivo, en las últimas horas no dudó en darle “like” a una publicación de la Princesa del Pop.

Fiel a su estilo, Britney volvió a compartir un video en sus redes sociales donde se la ve bailando frente a cámara. Pero, en esta ocasión, sorprendió al hacerlo en ropa interior y quedando casi al borde de la censura por mostrar tanta piel.

El video de Britney Spears que tuvo el like de Lali Espósito (Video: Instagram @britneyspears)

BRITNEY SPEARS SE INTERNÓ EN REHABILITACIÓN

En abril de este año, y en medio de una ola de críticas, Britney Spears eligió internarse de manera voluntaria en un centro de rehabilitación para enfrentar sus problemas de adicción. La artista tomó esta medida después de un año donde vivió episodios de abuso de sustancias y una causa judicial por conducir ebria.

De esta manera, Spears optó por dar un paso al costado de la exposición y enfocarse en su recuperación. Su entorno más íntimo, que en otras oportunidades se mostró preocupado por su salud mental, ahora acompaña la decisión y apuesta a que la artista logre dejar atrás los excesos.

Desde su entorno, aseguraron que la cantante estaba decidida a cambiar y que este nuevo intento de reconstrucción personal era el más serio de los últimos años. La expectativa continúa puesta en que pueda superar sus problemas y retomar su carrera artística, aunque por ahora la prioridad es su salud.