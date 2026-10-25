Coty Romero volvió a llamar la atención en las redes sociales con una apuesta de moda que no pasó inadvertida. La exparticipante de Gran Hermano compartió una fotografía en sus historias de Instagram en la que lució un atrevido vestido negro con escote underboob, una de las tendencias más audaces de la moda.

Siempre dispuesta a experimentar con diferentes estilos, la influencer eligió un diseño que combinó sensualidad y originalidad. El outfit se destacó por sus recortes asimétricos en la zona del busto y el abdomen, que dejaron gran parte de su piel al descubierto.

La imagen fue publicada en su cuenta oficial de Instagram, donde Coty mostró el look que eligió para una salida nocturna. En la fotografía se la puede ver posando frente a cámara, con una copa roja en la mano y una actitud relajada.

EL ATREVIDO VESTIDO DE COTY ROMERO QUE SE ROBÓ TODAS LAS MIRADAS

El gran protagonista del estilismo fue un vestido negro con escote underboob, caracterizado por dejar visible la parte inferior del busto. El diseño también incorporó una abertura pronunciada en el abdomen y detalles cut out a la altura de la cintura.

La prenda, de textura brillante y silueta ajustada en la parte superior, se completó con una falda larga de caída fluida que aportó movimiento al conjunto.

Coty Romero apostó por un jugado look con escote underboob y encendió las redes. Crédito: Instagram

Para acompañar el outfit, Coty Romero eligió llevar el pelo suelto, lacio y con raya al medio, mientras que el maquillaje resaltó su mirada con delineado y pestañas definidas. En los labios optó por un tono cálido y natural.

Los accesorios fueron discretos: un collar fino con un pequeño dije, pulseras y algunos anillos. De esta manera, la influencer dejó que el escote y los recortes del vestido fueran los protagonistas absolutos del look.