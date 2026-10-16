Coti Romero no quiere saber más nada con "El Cone" Quiroga (Foto: captura Telefe)

Coty Romero volvió a quedar en el centro de la polémica después de lanzar durísimas declaraciones contra su expareja, Alexis “Cone” Quiroga, con quien comenzó una relación durante su paso por Gran Hermano. Sin filtros, la influencer dejó en claro que no guarda los mejores recuerdos del romance y sorprendió con una confesión inesperada.

Todo ocurrió durante una emisión de Resu en vivo, el ciclo del que forma parte. Mientras sus compañeros reproducían un video del cordobés, la correntina no pudo disimular su incomodidad y lanzó una frase que dejó a todos sorprendidos.

“No quiero ser mala, pero me da vergüenza que me digan que estuve con él”, disparó Coty, dejando en evidencia el distanciamiento que mantiene con su exnovio.

Lejos de suavizar sus palabras, la influencer redobló la apuesta con una reacción cargada de ironía. “¿Quién es el Cone?”, preguntó entre risas, como si quisiera borrar cualquier vínculo con el exjugador del reality.

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Durante la conversación, Coty Romero profundizó sobre cómo recuerda aquella relación y reconoció que atravesaba un momento personal complicado cuando estuvo en pareja con Quiroga.

“Yo posta finjo demencia, no estaba bien psicológicamente en ese momento. Todo lo que ha pasado en el pasado, quedó en el pasado”, aseguró, dando a entender que no tiene intenciones de volver a hablar sobre esa historia de amor.

Además, contó que desde la separación no volvió a encontrarse con su exnovio y dejó una reflexión sobre las personas que ya no forman parte de su presente.

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“Nunca más me lo encontré, la vida es muy sabia, no te cruza con la gente que no te tiene que cruzar”, expresó con contundencia.

“Basta, porque si yo suelto la boca después me hacen juicio”, lanzó, entre risas, para dar por terminado el tema.

Coty Romero y el Cone Quiroga se conocieron durante Gran Hermano y mantuvieron una relación de aproximadamente ocho meses. Aunque su historia comenzó dentro de la casa, el romance terminó rodeado de polémicas, desencuentros y declaraciones cruzadas.