Fernando Confessore: qué dice el parte policial sobre su muerte (Captura de TN)

La muerte de Fernando Confessore, el histórico meteorólogo de TN y eltrece, generó una profunda conmoción. En las últimas horas se conocieron detalles del parte policial que reconstruye lo ocurrido durante la madrugada de este viernes 16 de octubre, cuando el periodista se descompensó en su casa y murió a los 58 años.

Según el documento oficial, el llamado de emergencia fue realizado por su esposa, Paula Gabriela Franco, quien informó que su marido se había descompensado repentinamente mientras ella se encontraba en la cocina de la vivienda, ubicada en La Huella al 6200.

Fernando Confessore, meteorólogo de TN, informó sobre el pronóstico del tiempo para las fiestas de fin de año (Foto: captura TN).

Qué dice el parte policial sobre la muerte de Fernando Confessore

De acuerdo con el parte, cuando el personal policial llegó al domicilio comenzó a realizar maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) mientras aguardaba la llegada del SAME.

Una vez en el lugar, los profesionales de emergencias continuaron con las maniobras de reanimación, pero no obtuvieron resultados.

El documento precisa que a las 3 de la madrugada se constató el fallecimiento de Fernando Ezequiel Confessore, de 58 años, quien se desempeñaba como meteorólogo, periodista y divulgador científico.

De qué murió Fernando Confessore, el meteorólogo de TN

El parte policial describe una descompensación repentina en el domicilio y los intentos de reanimación realizados por el personal policial y los profesionales del SAME. Sin embargo, el documento no especifica una causa médica de muerte.

Durante la emisión de Arriba Argentinos, sus compañeros también habían compartido los primeros detalles del episodio. “Fue una muerte repentina. La familia está procesando la información. Fue en su casa. Se descompuso, se llamó a ayuda y murió”, explicó Valeria Sampedro.

Por su parte, Nacho Otero señaló: “Aparentemente, fue un paro cardíaco”. Hasta el momento, esa posibilidad no fue confirmada oficialmente en el parte policial.

Confessore desarrolló una extensa carrera en la televisión argentina. Trabajó durante 30 años en TN y eltrece y se convirtió en uno de los rostros reconocidos de los informes meteorológicos. También había formado parte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).