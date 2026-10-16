Murió Fernando Confessore, el histórico meteorólogo de TN y eltrece, a los 58 años.

La triste noticia fue comunicada este viernes por sus compañeros Nacho Otero y Valeria Sampedro al comienzo de Arriba Argentinos, donde expresaron su conmoción por la pérdida.

Murió Fernando Confessore, el histórico meteorólogo de TN y eltrece, a los 58 años (captura de eltrece)

“Arrancamos con una triste noticia”, anunció Otero, visiblemente afectado, al iniciar el noticiero.

“Murió un compañero nuestro histórico. El hombre del tiempo. Tenía 58 años”, agregó Sampedro, quien recordó la extensa trayectoria del meteorólogo en la señal.

Murió Fernando Confessore, el histórico meteorólogo de TN y eltrece, a los 58 años (captura de eltrece)

Qué se sabe de la muerte de Fernando Confessore

Durante la apertura del programa, Nacho Otero explicó que la noticia había impactado profundamente al equipo y que la familia había pedido un poco de tiempo antes de que se conocieran más detalles.

“Estamos atravesados por la muerte de nuestro compañero. Sucedió aproximadamente a las 3 de la mañana. Les iremos contando cuando sepamos más detalles. Pasó en su casa”, expresó el periodista.

Por el momento, no se dieron a conocer las causas de la muerte de Fernando Confessore.

Fernando Confessore, una vida dedicada a la meteorología y la televisión

A lo largo de su carrera, Fernando Confessore se convirtió en una de las caras más reconocidas del pronóstico del tiempo en la televisión argentina. Trabajó durante tres décadas en el canal y fue parte de distintos ciclos informativos, entre ellos Tiempo del Tiempo, el segmento meteorológico que antecedía a Arriba Argentinos.

“Estuvo 30 años en el canal... Es una muerte repentina”, recordó Valeria Sampedro, mientras el noticiero compartía imágenes de archivo que repasaban los cambios en la televisión a lo largo de los años y la participación del meteorólogo en esa historia.

La conductora también destacó el vínculo que Confessore había construido con sus compañeros y su pertenencia a Artear, la empresa que reúne a TN y eltrece.

Además de su extensa labor en televisión, el meteorólogo también había formado parte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Su muerte repentina generó una profunda tristeza entre quienes compartieron con él años de trabajo y entre los televidentes que lo acompañaron durante décadas a través de sus informes del tiempo.