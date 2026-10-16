La muerte de Fernando Confessore, el histórico meteorólogo de TN y eltrece, generó una profunda conmoción en el mundo de la televisión. El especialista en meteorología tenía 58 años y falleció durante la madrugada de este viernes en su casa.

Al comunicar la noticia en Arriba Argentinos, sus compañeros Nacho Otero y Valeria Sampedro compartieron los primeros detalles sobre lo sucedido.

Murió Fernando Confessore, el histórico meteorólogo de TN y eltrece, a los 58 años (captura de eltrece)

De qué murió Fernando Confessore, el histórico meteorólogo de TN y eltrece

“Fue una muerte repentina. La familia está procesando la información. Fue en su casa. Se descompuso, se llamó a ayuda y murió”, explicó Sampedro, visiblemente afectada por la pérdida.

Según detallaron en el noticiero, el episodio ocurrió aproximadamente a las 3 de la madrugada. Por el momento, no trascendieron detalles sobre la causa médica específica de su muerte. “Aparentemente, fue un paro cardíaco”, agregó Otero.

Confessore tenía una extensa trayectoria en la televisión argentina: trabajó durante 30 años en el canal y se convirtió en una de las caras reconocidas del pronóstico del tiempo. También había formado parte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Su fallecimiento repentino dejó un profundo dolor entre sus compañeros, que lo despidieron al aire y recordaron su extensa carrera y su lugar dentro de la familia de Artear.