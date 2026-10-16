El 15 de octubre, Fernando Confessore dio por última vez el pronóstico del tiempo en TN. Tras conocerse la noticia de su muerte, una frase que había pronunciado con humor durante su participación en televisión adquirió un significado conmovedor.

“Nos vino a visitar Fernando Confessore”, le dijo con picardía Federico Seeber al meteorólogo. Con el sentido del humor que lo caracterizaba, Confessore le respondió: “No, estaba acá, en el estudio. No me veías, pero estaba acá. Siempre estoy presente”.

La última aparición de Fernando Confessore en TN

El intercambio se dio en Nuestra Tarde y quedó como parte de la última aparición del histórico meteorólogo en la pantalla de TN.

Luego, Confessore cerró su participación con el pronóstico del tiempo, en una jornada marcada por las condiciones climáticas asociadas al fenómeno de El Niño y varios días sin sol en la ciudad de Buenos Aires.

En medio de los comentarios de sus compañeros, lanzó otra frase que hoy también resuena de manera especial: “Ya hablaron tanto que ya me desconcentré, no sé qué tengo que decir”.

De qué murió Fernando Confessore, el meteorólogo de TN y eltrece

La muerte de Fernando Confessore, el histórico meteorólogo de TN y eltrece, generó una profunda conmoción en el mundo de la televisión. Tenía 58 años y falleció durante la madrugada del viernes 16 de octubre en su casa.

Al comunicar la noticia en Arriba Argentinos, sus compañeros Nacho Otero y Valeria Sampedro compartieron los primeros detalles sobre lo sucedido.

“Fue una muerte repentina. La familia está procesando la información. Fue en su casa. Se descompuso, se llamó a ayuda y murió”, explicó Sampedro, visiblemente afectada por la pérdida.

Según detallaron en el noticiero, el episodio ocurrió aproximadamente a las 3 de la madrugada. Sobre la posible causa de muerte, Otero agregó: “Aparentemente, fue un paro cardíaco”. Hasta el momento, no trascendieron detalles médicos oficiales que permitan confirmar esa información.

Confessore tenía una extensa trayectoria en la televisión argentina. Trabajó durante 30 años en el canal y se convirtió en uno de los rostros reconocidos del pronóstico del tiempo. Además, había formado parte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Su última aparición en TN quedó marcada por un intercambio cotidiano y distendido con sus compañeros que, tras conocerse su muerte repentina, adquirió una carga emotiva especial.