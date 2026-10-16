A raíz de las críticas que recibió Wanda Nara por el look elegido para asistir a los Martín Fierro de la Música, Virginia Demo le hizo un “homenaje” a través de sus redes sociales, recreando su icónico outfit.

Wanda Nara (Foto: Movilpress)

“No podía no hacer este video. Amo a Wanda Nara sabe siempre que tiene que hacer y decir para ser el centro y la figura en TODO evento que va”, escribió la exparticipante de Gran Hermano junto a la publicación que acumuló cientos de likes.

Al igual que la mediática, Virginia lució un conjunto de body negro ajustado con escote pronunciado y un jean celeste de tiro bajo, que, a diferencia del que usó la Bad Bitch, este no tenía aberturas en los laterales. Completó el outfit con anteojos de sol oscuros y una mini bag.

Virginia Demo recreó el look de Wanda Nara en los Martín Fierro de la Música (Video: Instagram @virgidemook)

QUÉ DIJO MARÍA BECERRA SOBRE EL PREMIO QUE RECIBIÓ WANDA NARA

María Becerra no solo se llevó cuatro galardones en la primera edición de los Martín Fierro de la Música, sino que también se mostró amable y distendida ante la gran cantidad de cronistas y periodistas que se acercaron a ella.

Qué dijo María Becerra de Wanda Nara tras ganar el Martín Fierro por “Bad Bitch”

Entre las consultas que recibió, le preguntaron por el premio que obtuvo Wanda Nara por su canción viral “Bad Bitch”. Sin vueltas, elogió a la conductora y dejó una respuesta que llamó la atención. “La amo. ¡Qué persona más icónica! La adoro. Cuando dijo que Bad Bitch es un himno acá y en otros países, ¡claro que sí!”, dijo.

“¿Se merece el premio?”, le preguntó el cronista de Desayuno Americano. Lejos de esquivar la pregunta, María respondió con espontaneidad y dejó en claro la buena onda que tiene con Wanda. “Sí, es una regia. Ella es vecina mía, me la cruzo todo el tiempo caminando por el barrio”, aseguro.