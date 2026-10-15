Cómo fue el cruce de L-Gante y Wanda Nara en los Martín Fierro de la Música

Wanda Nara y L-Gante coincidieron en la primera edición de los Martín Fierro de la Música, en medio de la expectativa por el vínculo que mantuvieron durante 2024 y 2025. Aunque no llegaron a saludarse cara a cara, hubo un momento particular en la alfombra roja que no pasó inadvertido.

El miércoles 14 de octubre, Elián Valenzuela se llevó el premio a Mejor Artista Urbano, mientras que Wanda fue reconocida por su canción viral “Bad Bitch”. Los dos desfilaron por la alfombra roja, pero su cruce fue a la distancia.

Así fue el cruce de L-Gante y Wanda Nara en los Martín Fierro de la Música: video exclusivo

Cómo fue el cruce de L-Gante y Wanda Nara en los Martín Fierro de la Música

L-Gante estaba hablando con la prensa cuando un periodista le advirtió que Wanda acababa de llegar al evento. “Elián, llegó Wanda, ¿la vas a saludar?”, le preguntaron.

“No la vi, me acaban de decir que llegó, pero no la vi”, respondió el cantante, que hasta ese momento no había advertido el ingreso de su expareja al Teatro Porteño.

Acto seguido, Ciudad Magazine le consultó a L-Gante: “¿Cómo es tu relación con Wanda? ¿Se hablan?”. Escueto, el artista contestó: “Sí, de amistad. Bastante bien”.

Cuando le consultaron si era posible ser amigo de una expareja, el cantante de cumbia 420 asintió, mientras el hall estaba completamente revolucionado por el ingreso de Wanda al teatro, a pocos metros de donde él daba la nota.

En medio de ese movimiento, L-Gante levantó la mirada y advirtió el arribo de Nara. Sin embargo, una vez terminadas sus entrevistas, se retiró amablemente por el otro lado de la alfombra roja con su estatuilla en la mano, sin que se produjera un saludo cara a cara entre ambos.