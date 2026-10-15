Palito Ortega vivió una noche especial el miercoles 14 de octubre, cuando recibió el Martín Fierro a la Trayectoria en la Música Popular durante la primera edición de los Premios Martín Fierro de la Música 2026.

Sin embargo, al salir de la ceremonia, una pregunta sobre la sorpresiva separación de su hijo, Emanuel Ortega, y Julieta Prandi lo puso frente a un tema del que prefirió no hablar.

Con el galardón en la mano, el cantante expresó su felicidad por el reconocimiento de la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA) y destacó la posibilidad de seguir activo en su profesión.

“Estoy contento de haber recibido este Martín Fierro”, respondió ante el micrófono de Desayuno Americano, cuando le consultaron por la ruptura de la pareja, que se separó a menos de un mes de su casamiento.

Qué dijo Palito Ortega sobre la separación de Emanuel Ortega y Julieta Prandi

Aunque intentó mantener el foco en el reconocimiento que acababa de recibir, la prensa volvió a consultarle por la situación familiar. “¿Cómo está la familia?”, le preguntaron.

Esta vez, Palito fue más directo. Mientras se disponía a subir a su auto, el artista cerró el tema con una frase contundente: “No puedo hablar de ese tema”.

De esta manera, el músico evitó dar detalles sobre la separación de Emanuel y Julieta, una noticia que sorprendió por la cercanía con su casamiento. En cambio, eligió celebrar el premio a su trayectoria y el buen momento profesional que atraviesa.