El fin de la relación entre Julieta Prandi y Emanuel Ortega sigue sumando capítulos y datos reveladores. Salió a la luz que la modelo le habría encontrado un mensaje que la enfureció.

Qué encontró Julieta en el celular de Emanuel Ortega

En Intrusos, Dani Ambrosino contó que Julieta le habría encontrado a Emanuel un mensaje de voz de su exmujer, Ana Paula Dutil, pidiéndole que una amiga vaya a su estudio a grabar. Ese audio habría desatado la molestia de Prandi.

“Con esta tercera en discordia no pasó nada”, aseguró el panelista de América TV.

El comunicado de Julieta Prandi tras su separación (Foto: Instagram @jprandi)

POR QUÉ JULIETA LE REVISABA EL CELULAR A EMANUEL

Fue la periodista Fernanda Iglesias quien mandó al frente una de las dinámicas más íntimas del vínculo: Julieta le revisaba el teléfono al cantante debido a la falta de seguridad que él le transmitía.

Separación de Julieta Prandi: qué acuerdo rompió Emanuel Ortega (eltrece)

Fernanda Iglesias: “Todas conocemos a un macho así”

Al analizar la personalidad de Emanuel Ortega y su forma de manejarse en sus relaciones de pareja, Iglesias fue contundente en Puro Show.

“Le gusta seducir todo el tiempo, está con una chica y le gusta que esa chica guste de él y que generara alguna cosa en ella. Que compitan por su amor. Aunque ame a su pareja, en este caso era Julieta Prandi. Todas conocemos un macho así”, sostuvo la panelista.

Según la periodista, esta necesidad constante de seducción y juego terminó pasando factura en la confianza de la conductora. “Algunas mujeres se lo bancan. Perfecto. Y les gusta quizás. Otras no. Los acuerdos innegociables de los que habla Julieta son por esto”, explicó respecto a las frases de Prandi.

Emanuel Ortega se casó con Julieta Prandi tras seis años de noviazgo. (Foto: Movilpress)

Inseguridad y control: por qué le revisaba el celular

Lejos de ocultarlo, Iglesias detalló qué llevaba a la modelo a buscar en los chats del músico:

“Esto no está bien, pero no lo hagan en sus casas, pero ella le revisaba el teléfono. Porque desconfiaba de él y porque él no le daba esa seguridad”, reveló sobre el hábito de Julieta Prandi.

Además, remarcó que no se trata de un patrón nuevo en la vida del artista, sino de una constante en sus historias amorosas: “Esto vino pasando mucho en esta relación y en la anterior, con Ana Paula Dutil. Es una característica de él”, concluyó Fernanda Iglesias, dejando en claro el desgaste que derivó en la ruptura.



