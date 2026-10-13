La sorpresiva separación de Julieta Prandi y Emanuel Ortega generó un fuerte impacto. A apenas 27 días de haberse casado, la modelo y actriz anunció que decidió dar un paso al costado en la relación que mantenían desde hacía seis años y dejó en claro que no quería alimentar especulaciones sobre los motivos de la ruptura.

En medio de la repercusión de la noticia, Jimena La Torre habló sobre el cantante en La Mañana con Moria y realizó una particular interpretación astrológica a partir de su fecha de nacimiento. La especialista puso el foco en el 18 de octubre, día en que Emanuel cumple años, y lanzó una frase que llamó la atención.

Qué dijo Jimena La Torre sobre Emanuel Ortega tras la separación de Julieta Prandi

Qué dijo Jimena La Torre sobre Emanuel Ortega tras la separación de Julieta Prandi

Durante su participación en el programa, Jimena La Torre explicó qué representa el número 18 en el tarot y vinculó esa interpretación con aspectos de la personalidad del cantante.

“Emanuel cumple años el 18 de octubre, la gente del 18 es muy complicada”, afirmó la astróloga.

Luego, profundizó en el significado de esa cifra dentro de las cartas: “El 18 en las cartas del tarot representa el eclipse, representa la oscuridad. Tiene que ver con lo materno. No es lo mismo si sos de Libra u otro signo”, sostuvo Jimena.

La Torre también hizo referencia a las características que, desde la astrología, se asocian con Libra y sorprendió con una definición sobre aquello que una persona puede mostrar u ocultar.

“Libra tiene esa cosa de que hay una parte que muestra y otra parte que no muestra. Son personas que siempre tienen algo que ocultar”, expresó.

Emanuel Ortega se casó con Julieta Prandi tras seis años de noviazgo. (Foto: Movilpress)

El comunicado de Julieta Prandi tras separarse de Emanuel Ortega

Fue Julieta Prandi quien confirmó públicamente la separación a través de un comunicado que compartió en sus redes sociales. En el mensaje, expresó el dolor que le generó tomar la decisión después de seis años de relación.

“Hoy, después de seis años de haber iniciado esta historia de amor, con mucho dolor, tengo que decir que decidí dar un paso al costado en mi relación con Emanuel”, escribió.

La modelo también explicó por qué eligió comunicarlo en ese momento y evitar que circularan versiones sobre lo sucedido.

“Prefiero decirlo ahora, a tener que soportar dentro de unos días las mil hipótesis y supuestos que nada tendrán que ver, seguramente, con la verdad”, señaló.

Finalmente, dejó una frase que despertó interrogantes sobre el presente de la pareja: “Más allá de los papeles, que en definitiva no significan nada, cada pareja es un mundo, con sus propios acuerdos, algunos no son negociables”.

La ruptura se conoció a menos de un mes de la boda, celebrada el 15 de septiembre, y después de seis años de romance. Por el momento, el comunicado de Prandi no detalló los motivos de la separación.