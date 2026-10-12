Este lunes, la modelo y actiz Julieta Prandi publicó un comunica en sus redes sociales para informar que tomó la decisión de separarse de su flamante esposo, Emanuel Ortega. La pareja se había casado el 15 de septiembre, en medio de rumores de mala relación con los familiares del cantante.

“Hoy, después de seis años de haber iniciado esta historia de amor, con mucho dolor, tengo que decir que decidí dar un paso al costado en mi relación con Emanuel”, escribió Prandi en el comunicado con el que sorprendió a sus seguidores. De esta manera, fue ella quien hizo pública la noticia y fijó su postura frente a las versiones que pudieran surgir.

El comunicado de Julieta Prandi tras su separación (Foto: Instagram @jprandi)

En el mismo texto, la conductora explicó por qué decidió hablar antes de que comenzaran las especulaciones. “Prefiero decirlo ahora, a tener que soportar dentro de unos días las mil hipótesis y supuestos que nada tendrán que ver, seguramente, con la verdad”, sostuvo. Además, dejó una frase que llamó la atención: “Más allá de los papeles, que en definitiva no significan nada, cada pareja es un mundo, con sus propios acuerdos, algunos no son negociables”.

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EL CASAMIENTO DE JULIETA PRANDI Y EMANUEL ORTEGA

La noticia sorprendió por la cercanía con el casamiento de la pareja, que se celebró el 15 de septiembre en un registro civil de San Isidro. Después de más de seis años juntos, Prandi y Ortega habían elegido una ceremonia íntima, acompañados por sus familiares y amigos más cercanos. Entre los presentes estuvieron Palito Ortega y Evangelina Salazar.

En aquella oportunidad, ambos se mostraron felices ante las cámaras. La modelo lució un conjunto blanco, mientras que el cantante optó por un traje azul oscuro y un sweater negro de cuello alto. Después de la ceremonia civil, compartieron un almuerzo con sus seres queridos, en una jornada que habían planeado con un perfil discreto.

Emanuel Ortega se casó con Julieta Prandi tras seis años de noviazgo. Este lunes, ella anunció su separación (Foto: Movilpress)

El romance había comenzado durante la pandemia de coronavirus, a partir de un mensaje que Emanuel Ortega le envió a Prandi por Instagram. La relación avanzó inicialmente a distancia y, con el tiempo, se consolidó hasta llegar al matrimonio. Por el momento, el cantante no realizó declaraciones públicas sobre la separación y Julieta cerró su comunicado con un pedido concreto: “Esto es todo lo que tengo para decir públicamente al respecto. Espero sepan respetar. Gracias”.

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