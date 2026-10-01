La defensa de Claudio Contardi, exmarido de Julieta Prandi, prepara una nueva apelación en la causa por abuso sexual que enfrenta el empresario. Sus abogados recurrirán ante la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires el fallo de la Cámara de Casación que confirmó su responsabilidad penal y mantuvo la pena de 18 años y seis meses de prisión.

Según informó TN, la presentación buscará incorporar nuevas pruebas y solicitará la absolución de Contardi o, alternativamente, que se realice un nuevo juicio.

En declaraciones a LAM, Prandi se refirió al planteo de su exmarido y expresó contundete: “Mis hijos le tienen terror”.

Julieta Prandi habló con LAM. Captura: LAM / América TV.

Qué busca incorporar la defensa de Claudio Contardi

Uno de los principales puntos del recurso presentado por los abogados Francisco Oneto e Ignacio Joaquín Alvarado está relacionado con cuatro entrevistas que Julieta Prandi concedió a revistas de alcance nacional entre 2015 y 2017, período en el que, según la denuncia, habrían ocurrido algunos de los hechos investigados.

La defensa sostiene que esas publicaciones debieron ser incorporadas al juicio oral para que la modelo pudiera ser interrogada sobre sus declaraciones públicas de aquel momento.

Ángel de Brito informó sobre la apelación de Contardi. Captura: LAM / América TV

“La defensa no le pide a la Corte que decida hoy cuál de las dos versiones es cierta. Sostiene algo más simple: frente a dos relatos tan distintos de la misma persona, lo mínimo era preguntarle en el juicio”, afirmó Oneto, según la presentación citada.

Las entrevistas de Julieta Prandi que menciona la defensa

Entre los elementos que los abogados pretenden incorporar figura una entrevista publicada el 4 de agosto de 2015, en la que Prandi habló sobre la posibilidad de tener otro hijo junto a Contardi.

“Yo sí, y Claudio también. (…) Una casa ruidosa puede ser muy divertida”, había expresado la modelo en aquella oportunidad.

Emanuel Ortega y Julieta Prandi el día del casamiento. (Foto: @jprandi)

La defensa señala que, durante el juicio realizado en 2025, Prandi ubicó el comienzo de los abusos después del nacimiento de su segundo hijo, ocurrido una semana antes de la publicación de esa entrevista.

También fue mencionada una entrevista publicada el 23 de agosto de 2016, en la que Prandi había declarado: “Por suerte, tengo un marido que me banca en todo y me ayuda con los chicos”.

Según los abogados de Contardi, durante el juicio la modelo describió que para ese momento sentía “desprecio y asco” hacia quien entonces era su esposo. La defensa sostiene que las diferencias entre ambas declaraciones debieron ser planteadas durante el debate oral.

Los otros argumentos de la defensa de Contardi

El recurso también cuestiona distintos aspectos del proceso judicial. Entre ellos, la defensa sostiene que la causa debía haber sido sometida a un juicio por jurados.

Otro de los planteos está relacionado con la pericia psicológica realizada durante el proceso. Los abogados cuestionan que, según su postura, no se hayan realizado determinadas pruebas y controles destinados a evaluar una eventual simulación.

Claudio Contardi en prisión (Foto: captura América)

La defensa también cuestiona la manera en que se habría valorado el consentimiento. Según su argumento, este aspecto habría sido analizado a partir del contexto de la relación de pareja y no mediante elementos vinculados específicamente con cada uno de los episodios denunciados.

A su vez, los abogados objetarán la pena impuesta y la continuidad de la detención de Contardi mientras la condena no quede firme.

El cuestionamiento al derecho de defensa

Otro de los argumentos incluidos en la presentación apunta a una presunta afectación del derecho de defensa de Contardi.

Los abogados sostienen que quienes representaron al acusado durante el juicio asumieron pocos días antes del comienzo del debate, después de sucesivos cambios de representantes legales.

Julieta Prandi en el juicio a Contardi. Foto: captura de pantalla de América TV.

Según la defensa, los nuevos abogados contaron únicamente con dos días de prórroga para preparar el juicio.

El recurso también cuestiona el rechazo a incorporar determinados expedientes de familia y el testimonio de una expareja de Contardi, elementos que los abogados consideran relevantes para su estrategia.

La condena de Claudio Contardi a 18 años y seis meses

La apelación ante la Suprema Corte bonaerense llega después de que la Cámara de Casación confirmara la responsabilidad penal de Claudio Contardi y mantuviera una condena de 18 años y seis meses de prisión.