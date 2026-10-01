Paula, la mujer que denunció a Joaquín Levinton por abuso sexual y amenazas, habló en vivo en A la Barbarossa y brindó detalles de su presentación judicial.

Durante la comunicación telefónica, la joven relató distintos episodios que, según su versión, habría atravesado durante la relación que mantuvo con el músico y rompió en llanto al hablar de las consecuencias que le dejaron esas situaciones.

La denuncia fue radicada el 28 de septiembre de 2026 y quedó en manos de la Justicia. Según consta en el parte policial, Paula sostuvo que mantuvo una relación con Levinton entre 2015 y 2020 y denunció episodios de violencia física y psicológica, abuso sexual y amenazas.

Joaquín Levinton rompió el silencio tras la denuncia por abuso sexual y amenazas (captura de eltrece)

La mujer que denunció a Joaquín Levinton contó su estremecedor relato en vivo: “Es un monstruo”

“Yo hice la denuncia para dar mi testimonio de lo que me pasó durante todo este tiempo que estuve sometida a diferentes amenazas e injurias hacia mí. Me vi obligada a hacer cosas. Me trató de ahorcar en diferentes situaciones cuando me quería ir de la casa”, relató Paula durante la entrevista.

La mujer aseguró que durante esos años mantuvo un vínculo que no era formal con el músico. “En el año 2015 al 2020 tuve una relación. No era la pareja formal. Así como estaba yo, él tenía 10 chicas más con las que se veía. Yo me veía esporádicamente durante cinco años. Él nunca me mostró ni me hizo pública. Éramos vecinos en el Abasto”, contó.

En otro tramo de la comunicación, Paula describió el período que atravesó junto al músico y realizó graves acusaciones sobre su comportamiento.

“Él estaba en su peor momento. Hecho un trapito, todo drogado. Joaco tiene varios problemas de adicción. Es una persona sin escrúpulos que pierde el control de lo que hace. Yo fui una de sus víctimas”, afirmó.

Según su relato, también habría sido obligada a consumir sustancias y a participar de grabaciones de contenido sexual.

“Fueron los peores cinco años de mi vida. Me obligaba a consumir con él y me obligaba a grabar películas, tipo cinematográfico, pero pornográficas a la vez, diciendo lo que tenía que hacer. Yo estaba superenamorada de él y hacía todo lo que él decía que haga”, sostuvo.

Paula también relató un episodio que, según su denuncia, ocurrió cuando intentó retirarse de la vivienda.

“Cuando me quería ir, él se enojaba. Una de esas veces me agarró del cuello y me dijo: ‘De acá no te vas, hija de puta’. Yo tenía mucho miedo, pero me escapaba”, contó Paula.

La denunciante aseguró que ese no habría sido el único episodio y que, pese a lo ocurrido, continuó viendo a Levinton durante un tiempo.

“Ese fue un episodio, pero yo lo seguía viendo normal”, expresó.

La acusación de Paula sobre las grabaciones íntimas

Durante la entrevista, Paula también se refirió a supuestas grabaciones de contenido sexual. Según su versión, habría sido filmada junto a otras mujeres y aseguró que esas situaciones le provocaron consecuencias psicológicas.

“Conmigo y otras mujeres más me hacía hacer películas eróticas, como ‘La inquilina’. Nos filmaba manteniendo relaciones sexuales. Cosas muy feas que me quedaron marcadas. Me hicieron un daño psicológico tremendo”, afirmó.

La joven sostuvo además que recientemente habría encontrado registros audiovisuales que, según declaró ante la Justicia, se habrían realizado sin su consentimiento.

“Ahora estoy muy triste y muy desamparada. Quiero que mis abogadas puedan hacer que le incauten los dispositivos a Joaquín para que salga toda la verdad, no solo mis videos, de otras mujeres, y hasta puede haber menores. Es bastante delicado”, manifestó entre lágrimas.

Y agregó: “Es un monstruo y le tengo mucho miedo”.

La mujer que denunció a Joaquín Levinton lo acusó de estar con menores y habló de su sexualidad (video de Telefe)

Paula también habló del impacto que, según contó, tuvo toda esta situación en su vida: “Es una mochila que no me la puedo sacar de encima. Me da impotencia que la gente lo ame, es lo peor que hay. Tiene que haber una pena. No puede hacer lo que quiere con la gente y menos con mujeres y menores”.

Sobre las grabaciones a las que hizo referencia, aclaró: “En las películas que hacía yo no había ningún menor”.

Paula también aseveró que el cantante de Turf la ingresó en el mundo de las drogas. “Sola pude salir adelante. Estuve en tratmiento”, dijo.

Qué dice la denuncia contra Joaquín Levinton

La denuncia contra Levinton fue radicada el 28 de septiembre de 2026. De acuerdo con el parte policial, Paula lo acusa de abuso sexual y amenazas y relató distintos episodios de violencia física y psicológica durante la relación que, según declaró, mantuvieron entre 2015 y 2020.

Entre los hechos denunciados figura un episodio en el que, según la versión de la denunciante, Levinton la habría tomado del cuello cuando intentaba retirarse de un encuentro. También afirmó haber encontrado recientemente registros audiovisuales que, según declaró, habrían sido realizados sin su consentimiento.

La causa quedó a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 50, que dispuso que la denunciante fuera entrevistada por personal del Centro de Orientación a la Víctima (COV) y ordenó el cierre y elevación de las actuaciones.

El parte policial también consigna un antecedente de 2023 por una denuncia de abuso sexual con acceso carnal en la que figuraba el mismo imputado.

Las acusaciones se encuentran bajo investigación judicial y no implican una condena ni determinan la responsabilidad penal de Joaquín Levinton.

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