Octubre comienza con nuevos aumentos que impactarán en los gastos fijos de los hogares argentinos. Desde este jueves 1°, habrá subas en las cuotas de las prepagas, el transporte público, los alquileres y el agua, entre otros servicios.

Los ajustes responden, según el caso, a fórmulas de actualización vinculadas a la inflación, mecanismos establecidos por los organismos reguladores o condiciones pactadas en los contratos.

Prepagas: cuánto aumentan en octubre

Las cuotas de las empresas de medicina prepaga tendrán aumentos de hasta 4,9%, aunque la mayoría de las compañías aplicará incrementos cercanos al 2%.

Entre los principales valores informados, OSDE aumentará entre 1,9% y 2,1%; Swiss Medical, 2%; Hospital Alemán, 1,9%; Hospital Italiano, 2,1%; y Sancor Salud, entre 2,06% y 2,81%. En tanto, Galeno tendrá una suba de hasta 2,4% y Omint, de hasta 4,9%.

Transporte: cuánto costará viajar desde el 1° de octubre

Los colectivos de CABA tendrán un aumento del 3,7%. El boleto con SUBE registrada quedará en:

0 a 3 km: $920,48

3 a 6 km: $1.022,81

6 a 12 km: $1.101,59

12 a 27 km: $1.180,44

En las líneas de jurisdicción provincial del AMBA, el aumento será del 3,6%. El boleto mínimo pasará a $1.206,39.

El subte también aumentará un 3,6%: el boleto pasará de $1.753 a $1.817. La tarifa social será de $635,95 y la estudiantil, de $254,38.

En el caso de los trenes del AMBA, todavía no estaba publicado el nuevo cuadro tarifario para octubre al momento de la información suministrada.

Alquileres: cuánto suben los contratos en octubre

Para los contratos que todavía utilizan el Índice de Contratos de Locación (ICL), los incrementos dependen de la periodicidad acordada:

Ajuste trimestral: 6,72%

Ajuste cuatrimestral: 9,83%

Ajuste semestral: 17,04%

Ajuste anual: 31,67%

Por ejemplo, un alquiler de $600.000 pasaría a $640.320 con un ajuste trimestral y a $790.020 con uno anual.

Agua y servicios: qué pasa en octubre

Las tarifas de AySA tendrán un nuevo incremento en octubre, de acuerdo con el mecanismo de actualización mensual informado para el servicio.

En el caso de luz y gas, los cuadros tarifarios de octubre se actualizan mensualmente y los valores definitivos deben ser publicados oficialmente. Por eso, conviene revisar la factura correspondiente al nuevo período para conocer el impacto concreto según cada usuario.

Además, los combustibles pueden registrar modificaciones vinculadas al traslado de impuestos sobre los combustibles líquidos y al dióxido de carbono.

Así, octubre comienza con una nueva tanda de aumentos que impactará en distintos gastos cotidianos, desde el transporte y la salud hasta la vivienda y los servicios.