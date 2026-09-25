Caminar dejó de ser visto simplemente como una actividad cotidiana y, en los últimos tiempos, ganó cada vez más protagonismo dentro de las rutinas de ejercicio. Entre las variantes que comenzaron a circular en redes sociales aparece la caminata 6-6-6, un método que propone combinar caminata a ritmo moderado, preparación física y, sobre todo, constancia.

La propuesta tiene una particularidad: todo gira alrededor del número 6. La rutina establece una serie de pasos que deben repetirse varias veces por semana y busca convertir una actividad sencilla en un hábito de entrenamiento.

EN QUÉ CONSISTE LA CAMINATA 6-6-6

El método propone completar una rutina de poco más de una hora siguiendo una estructura determinada:

6 minutos de calentamiento: antes de comenzar a caminar, se realizan ejercicios suaves de movilidad y estiramiento para preparar el cuerpo.

60 minutos de caminata: el objetivo es mantener una velocidad media, aproximadamente de 5 a 6 kilómetros por hora.

6 minutos de enfriamiento: al finalizar, se realizan nuevamente ejercicios suaves y estiramientos para ayudar al cuerpo a volver progresivamente al reposo.

A las 6 de la mañana o a las 6 de la tarde: la propuesta indica realizar la actividad en alguno de esos dos horarios.

Más allá de la particular combinación numérica, uno de los principales objetivos de la caminata 6-6-6 es incorporar el ejercicio a la rutina de manera sostenida. A diferencia de entrenamientos de alta intensidad, caminar puede resultar una alternativa más accesible para quienes buscan mantenerse activos sin someterse a sesiones demasiado exigentes.

La caminata también cuenta con beneficios respaldados por evidencia sobre actividad física. Realizar al menos 150 minutos de actividad física moderada por semana se asocia con mejoras en distintos aspectos de la salud, entre ellos la calidad del sueño y la función cognitiva, además de contribuir a reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares, accidentes cerebrovasculares y diabetes.

En este sentido, la caminata 6-6-6 supera ampliamente ese mínimo semanal: si se cumplen las seis sesiones de una hora, se acumulan 360 minutos de caminata por semana, sin contar los períodos de calentamiento y enfriamiento.