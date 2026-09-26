El posteo de Mauro Icardi, en el que recordó el encuentro que mantuvo con la China Suárez en París el 26 de septiembre de 2021, volvió a poner al Wandagate en el centro de la escena. A cinco años de aquella noche, el futbolista compartió una fotografía del lugar y escribió: “El tiempo pasa, pero aquella noche sigue intacta en mi memoria. Sin saberlo, el destino estaba escribiendo nuestra historia”.

Poco después, Wanda Nara realizó nuevas publicaciones en sus redes sociales. La empresaria no hizo referencia de manera directa al mensaje, ni mencionó al futbolista o a la actriz, pero mostró cómo transcurre su jornada, rodeada de su familia.

Mauro Icardi confirmó su primer encuentro con la China Suárez y la infidelidad a Wanda Nara (Foto: captura de Instagram).

QUÉ PUBLICÓ WANDA NARA TRAS EL POSTEO DE MAURO ICARDI

En una de las historias, Wanda Nara se mostró dentro de su auto junto a su hija, quien llevaba puesta una camiseta de River Plate. Sobre la imagen escribió: “Buen día hoy temprano al cole” y agregó en letras grandes: “Family Day”.

El posteo de Wanda Nara tras la publicación de Mauro Icardi (Foto: Instagram/@wanda_nara).

En la siguiente publicación, la conductora que está pronta a estrenar la nueva temporada de Masterchef Celebrity, compartió una fotografía de su hija en una pista de atletismo. Mientras el posteo de su ex volvía sobre uno de los episodios que marcó su matrimonio, la empresaria eligió mostrar un momento familiar junto a su hija.

El posteo de Wanda Nara tras la publicación de Mauro Icardi (Foto: Instagram/@wanda_nara).

Así, mientras Icardi eligió recordar públicamente aquella noche de 2021 que estalló el Wandagate y la vinculó con su historia actual junto a la China Suárez, Wanda centró sus publicaciones en sus hijas y en un momento familiar.

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