La producción de Mirtha Legrand y Juana Viale ya tiene todo listo para este fin de semana; una nueva emisión se viene en eltrece con La Noche de Mirtha con invitados de lujo, con Juana Viale al frente debido a la internación de su abuela.

Al igual que cada semana, la mesaza tendrá a las personalidades más destacadas de la política, el espectáculo y el deporte en sus mesas, en un espacio único para el análisis y la diversión.

QUIÉNES SON LOS INVITADOS DEL PROGRAMA DE MIRTHA LEGRAND DE ESTE SÁBADO 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2026

El sábado 26 de septiemnre, Juana Viale marca agenda desde las 21:30 por la pantalla de eltrece; la conductora estará sentada en esta edición junto al actor y comediante, Agustín ‘Rada’ Aristarán, quien forma parte de Otro Día Perdido.

Los invitados de La Noche de Mirtha del sábado 26 de septiembre del 2026 (Foto: Instagram/@lamesazarg).

La mesaza estará ocupada también en esta oportunidad por la actriz de teatro argentina Cecilia Dopazo, el cantante, compositor y actor argentino, Carlos Alfredo Elías, más conocido como CAE y el reconocido fotógrafo de moda Gabriel Machado.

NUEVO PARTE MÉDICO DE MIRTHA LEGRAND: QUÉ DICE EL COMUNICADO

El viernes 25 de septiembre, desde el Sanatorio Mater Dei dieron a conocer un nuevo parte médico sobre la salud de Mirtha Legrand. Según el comunicado oficial difundido en Puro Show, la conductora “se encuentra muy bien de su cuadro respiratorio” y continúa avanzando favorablemente en su recuperación.

Además, el parte destaca que está incrementando su actividad física con el acompañamiento del equipo de kinesiología: “La señora Mirtha Legrand se encuentra muy bien de su cuadro respiratorio, incrementando su actividad física con el equipo de kinesiología. Continuará internada hasta completar su recuperación para poder volver a sus actividades diarias”.

El nuevo parte médico de la salud de Mirtha Legrand (Foto: captura de eltrece).

Además, desde la institución agradecieron especialmente “a todos la comprensión y respeto” a la hora de informar sobre el estado de salud de la conductora. Por último, la clínica informó cuándo habrá una nueva actualización: “De no mediar cambios, el lunes próximo enviaremos un nuevo parte médico”.

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