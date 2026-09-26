Edward Norton se puso delante y detrás de cámara para construir Huérfanos de Brooklyn, un policial de estética clásica que reúne además a Bruce Willis, Alec Baldwin y Willem Dafoe.

La película, disponible actualmente en Netflix y HBO Max, tiene una duración de 2 horas y 24 minutos.

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Norton fue su director y escribió el guion a partir de la novela homónima de Jonathan Lethem, aunque introdujo un cambio fundamental: trasladó la acción desde finales del siglo XX hasta la Nueva York de la década de 1950.

De qué trata Huérfanos de Brooklyn

Lionel Essrog trabaja en una pequeña agencia de detectives de Brooklyn dirigida por Frank Minna, el hombre que años atrás lo rescató de un orfanato y terminó convirtiéndose en su mentor.

Lionel tiene síndrome de Tourette, que se manifiesta mediante movimientos involuntarios y expresiones que en ocasiones aparecen en los momentos menos oportunos. Pero también posee una memoria extraordinaria y una capacidad para registrar detalles que otros pasan por alto.

El personaje de Norton tiene síndrome de Tourette, que se manifiesta mediante movimientos involuntarios y expresiones que en ocasiones aparecen en los momentos menos oportunos.

Cuando una investigación termina de manera trágica, decide descubrir por su cuenta qué estaba investigando Frank. Las pocas pistas disponibles lo conducen hacia una trama mucho más grande de lo que imaginaba.

Su recorrido atraviesa clubes de jazz de Harlem, oficinas públicas y reuniones donde se toman decisiones capaces de transformar barrios enteros. En el centro aparece Moses Randolph, un poderoso funcionario que controla buena parte del desarrollo urbano de Nueva York sin haber sido elegido por los ciudadanos.

El tráiler oficial de la película Huérfanos de Brooklyn, con Bruce Willis y Edward Norton.

La investigación también acerca a Lionel a Laura Rose, una abogada que lucha contra proyectos de renovación urbana que amenazan con desplazar a comunidades enteras. Cada descubrimiento abre una nueva pregunta y expone conexiones entre poder político, negocios inmobiliarios y secretos familiares.

La novela que Edward Norton transformó para el cine

La película está basada en Motherless Brooklyn, novela publicada por Jonathan Lethem en 1999 y ganadora del National Book Critics Circle Award.

Sin embargo, Norton decidió realizar una adaptación libre. Mientras el libro transcurre en la época en que fue escrito, la película se sitúa en 1957, una elección que le permitió recuperar los códigos visuales del film noir.

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El personaje de Moses Randolph tampoco aparece como tal en la novela. Para construirlo, Norton tomó elementos asociados a Robert Moses, influyente urbanista.

Un elenco repleto de figuras de Hollywood

Norton necesitó casi dos décadas para llevar el proyecto al cine y reunió a varias figuras reconocidas.

Bruce Willis tiene una participación breve pero decisiva como Frank Minna, mientras que Alec Baldwin construye al principal representante del poder que Lionel intenta comprender.

La película, disponible actualmente en Netflix y HBO Max, tiene una duración de 2 horas y 24 minutos.

Willem Dafoe, por su parte, completa el núcleo central como Paul Randolph, un personaje que guarda información fundamental para la investigación.

La música también tiene un peso especial: Daniel Pemberton compuso la banda sonora y Thom Yorke, líder de Radiohead, escribió la canción Daily Battles específicamente para la película.

Cómo es el reparto de Huérfanos de Brooklyn