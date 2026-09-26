Cuando ¡Llama a mi agente! terminó en 2020, todo indicaba que la historia había llegado definitivamente a su final. La agencia ASK había cerrado y sus trabajadores tomaban caminos diferentes. Sin embargo, el éxito internacional que consiguió durante la pandemia terminó cambiando esos planes.

Cinco años después de aquellos acontecimientos, los personajes están nuevamente juntos en ¡Llama a mi agente!: La película, que se puede ver en Netflix.

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La comedia francesa dura 1 hora y 57 minutos y fue dirigida por Émilie Noblet, con guion de Fanny Herrero, Lison Daniel y Violaine Bellet. Es una forma de retomar aquella exitosa serie que tuvo cuatro temporadas, y que giraba en torno a una agencia de talento.

Su temporada final coincidió justamente con el inicio del confinamiento mundial por la pandemia de Covid-19. Y justamente en ese contexto de encierro fue que encontró su pico de popularidad justo cuando se cerraba la historia. Por eso sus creadores vieron una oportunidad con la película.

De qué trata ¡Llama a mi agente!: La película

El punto de partida vuelve a ser Andréa Martel, la implacable representante que ahora intenta comenzar una nueva etapa profesional como directora de cine.

El punto de partida vuelve a ser Andréa Martel, la implacable representante que ahora intenta comenzar una nueva etapa profesional como directora de cine.

Está a punto de rodar su primera película cuando, apenas unos días antes de comenzar la filmación, pierde inesperadamente a su actor protagonista. Resolver semejante problema obliga a Andréa a recurrir a quienes mejor conocen el negocio y también su complicada personalidad: sus antiguos compañeros de ASK.

El reencuentro recupera a Mathias, Gabriel, Arlette, Noémie, Hervé y Camille, aunque cinco años separados modificaron las relaciones entre ellos.

El tráiler oficial de ¡Llama a mi agente!: La película, en Netflix.

La película vuelve así a la fórmula de la serie: problemas profesionales aparentemente imposibles, egos de estrellas, conflictos personales y representantes dispuestos a improvisar cualquier solución para evitar un desastre.

La historia también conserva una de las marcas de la producción original: celebridades interpretando versiones de sí mismas. Entre ellas aparece George Clooney, quien reconoció que descubrió la serie durante la pandemia y aceptó participar en la película.

El fenómeno francés que se volvió global durante la pandemia

Creada por Fanny Herrero, ¡Llama a mi agente! (Dix pour cent en francés) comenzó en Francia en 2015 y tuvo cuatro temporadas.

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Su popularidad internacional explotó cuando Netflix la incorporó a su catálogo y millones de personas comenzaron a verla durante los confinamientos por Covid-19. Camille Cottin recordó incluso que figuras como Meryl Streep y Tilda Swinton le confesaron que eran seguidoras de la ficción.

George Clooney es una de las estrellas invitadas. Foto: AFP.

El regreso mantiene además la tradición de convocar figuras conocidas. Junto con Clooney aparecen Laetitia Casta, Vincent Macaigne, Laurent Lafitte y Eva Longoria, interpretándose a sí mismos.

Cómo es el reparto de ¡Llama a mi agente!: La película