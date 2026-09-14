Una médica capaz de ver a los muertos, una sobrina que comparte una inquietante conexión con ellos y un barrio del conurbano donde comienzan a producirse fenómenos difíciles de explicar. Mis muertos tristes llevará a la pantalla el universo oscuro de Mariana Enriquez con Mercedes Morán como protagonista.

La miniserie tendrá 4 capítulos y llegará a Netflix el 24 de septiembre de 2026. Está dirigida íntegramente por el cineasta chileno Pablo Larraín, responsable de El Conde, Spencer y María, mientras que Dolores Fonzi, Alejandra Flechner y Carolina Álvarez acompañan a Morán al frente del elenco.

De qué trata Mis muertos tristes

Ema (Mercedes Morán) es una médica recién jubilada que posee una capacidad extraordinaria: puede ver a los muertos. Durante años aprendió a convivir con esas presencias y trató de mantenerlas alejadas para llevar una vida relativamente normal.

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Su situación se vuelve más difícil mientras intenta atravesar la muerte de su madre y resolver asuntos pendientes de su propio pasado. Pero el verdadero cambio llega cuando aparece su sobrina Julie (Dolores Fonzi), quien también mantiene una conexión con los muertos, aunque de una manera mucho más intensa e inestable.

Ema (Mercedes Morán) es una médica recién jubilada que posee una capacidad extraordinaria en Mis muertos tristes.

Al mismo tiempo, tres adolescentes son asesinados en Piedrabuena, un barrio del conurbano bonaerense atravesado por la violencia. Las muertes desencadenan un fenómeno que comienza a modificar la relación entre aquello que pertenece al mundo de los vivos y lo que debería permanecer del otro lado.

Lo que hasta entonces era una experiencia prácticamente individual de Ema empieza a extenderse por el barrio. Las presencias se multiplican y sus habitantes quedan obligados a enfrentarse con sus propios fantasmas.

Los cuentos de Mariana Enriquez que inspiraron la serie

Aunque toma su título de “Mis muertos tristes”, la producción no funciona como una adaptación exclusiva de ese relato. Larraín y su equipo utilizaron diferentes cuentos de Mariana Enriquez para construir una única historia.

El tráiler oficial de la serie Mis Muertos Tristes.

Además del texto principal, Netflix confirmó que la narración incorpora pasajes y personajes de “Julie”, “Un lugar soleado para gente sombría” y “Cuando hablábamos con los muertos”.

Enriquez participó directamente en la adaptación junto con Guillermo Calderón, Anastasia Ayazi y el propio Larraín. La escritora había definido el proyecto como un terror dramático donde lo verdaderamente inquietante no se encuentra necesariamente en los fantasmas, sino en aquello que la sociedad prefiere mantener escondido.

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La autora argentina se convirtió en una de las figuras más reconocidas de la literatura contemporánea de terror en español gracias a libros como Las cosas que perdimos en el fuego, Nuestra parte de noche y Un lugar soleado para gente sombría.

Antes de Netflix, compite en el Festival de San Sebastián

Mis muertos tristes tendrá una particularidad antes de llegar al streaming. La miniserie celebrará su estreno mundial en la 74ª edición del Festival Internacional de Cine de San Sebastián, donde competirá dentro de la Sección Oficial.

Mariana Enriquez participó directamente en la adaptación junto con Guillermo Calderón, Anastasia Ayazi y el propio Larraín.

Aunque fue concebida como una serie de cuatro episodios, en el festival será exhibida en formato de largometraje. La versión cinematográfica tiene una duración aproximada de tres horas.

La producción está a cargo de Fabula, compañía fundada por Pablo y Juan de Dios Larraín y responsable de títulos como Una mujer fantástica, El Club y La memoria infinita.

Cómo es el reparto de Mis muertos tristes