Un avión aterriza en Nueva York, pero nadie desciende. Las luces están apagadas, las puertas permanecen cerradas y prácticamente todos sus pasajeros están muertos. Lo que inicialmente parece una emergencia sanitaria pronto revela una amenaza mucho más difícil de explicar.

Así comienza The Strain, la serie creada por Guillermo del Toro y Chuck Hogan que combina terror, ciencia ficción, suspenso y elementos de las historias clásicas de vampiros.

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Estrenada originalmente entre 2014 y 2017, sus cuatro temporadas y 46 capítulos están disponibles en Disney+.

De qué trata The Strain

El protagonista es Ephraim “Eph” Goodweather, un epidemiólogo que dirige un equipo de respuesta del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) en Nueva York.

Cuando un avión procedente de Europa aterriza con casi todos sus ocupantes muertos, Eph y su compañera Nora Martínez son enviados a investigar. Los pocos sobrevivientes comienzan a manifestar síntomas desconcertantes y pronto queda claro que no se enfrentan a una enfermedad convencional.

The Strain, la serie creada por Guillermo del Toro y Chuck Hogan que combina terror, ciencia ficción, suspenso y elementos de las historias clásicas de vampiros.

La amenaza está relacionada con una antigua forma de vampirismo que se propaga como una infección parasitaria. A medida que los contagios se multiplican, la crisis comienza a extenderse y amenaza con alterar por completo el destino de la humanidad.

El tráiler oficial de la serie The Strain.

En ese escenario aparece Abraham Setrakian, un sobreviviente del Holocausto que lleva décadas investigando a esas criaturas y conoce mucho más sobre ellas de lo que los científicos están inicialmente dispuestos a aceptar.

De una trilogía de novelas a la televisión

La historia nació antes en la literatura. Del Toro y Hogan publicaron en 2009 The Strain, primera entrega de una trilogía completada por The Fall y The Night Eternal.

La adaptación televisiva mantuvo a ambos como creadores y productores ejecutivos, mientras Carlton Cuse, conocido por su trabajo en Lost, asumió como showrunner. Del Toro también escribió y dirigió el primer episodio, pieza fundamental para establecer la estética de la serie.

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La propuesta se diferencia de otros relatos de vampiros porque intenta darles una explicación biológica. Las criaturas, conocidas como strigoi, no responden únicamente a elementos sobrenaturales: su transformación está asociada a parásitos que modifican el organismo humano.

Por qué The Strain es diferente a otras series de vampiros

Uno de los grandes atractivos de la producción está en la combinación entre una investigación epidemiológica y una historia de terror. Los primeros capítulos utilizan recursos propios de los relatos sobre epidemias antes de ampliar el conflicto hacia una lucha abierta por la supervivencia.

The Strain fue estrenada entre 2014 y 2017, y sus cuatro temporadas y 46 episodios están disponibles en Disney+.

También está presente el sello visual de Del Toro: criaturas grotescas, transformaciones corporales y una reinterpretación del vampiro alejada de la figura romántica que popularizaron otras producciones.

La serie fue concebida, además, como una historia cerrada. Sus cuatro temporadas recorren el conflicto completo y la última entrega ofrece un desenlace definitivo después de 46 episodios.

Cómo es el reparto de The Strain