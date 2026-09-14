A Wanda Nara no le pasaron inadvertidas las fotos de Mauro Icardi y China Suárez con anillos de compromiso, y la reacción fue inmediata también a través de las redes sociales.
En la imagen que eligió publicar en Stories se ve una cachorra de leona preguntarle a su mamá: “Mami, ¿cuál es el sentido de la vida?”.
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A lo que la felina le responde: “Tu”.
Debajo, Wanda agregó los nombres de sus cinco hijos.
Y si con eso no fuera suficiente, Mauro no sólo se identifica a sí mismo como un leon, sino que además tiene un enorme tatuaje la cabeza del animal salvaje en todo su pecho.
La foto de Mauro y la China que enfureció a Wanda Nara
La publicación de Wanda fue en respuesta tácita al mensaje encriptado de Mauro, quien había compartido una foto junto a la China Suárez en la que se le veía el anillo de compromiso.
Con su texto, Wanda Nara dejó en claro que desaprueba que Mauro Icardi forme una nueva familia con la China Suárez...