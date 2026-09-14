A Wanda Nara no le pasaron inadvertidas las fotos de Mauro Icardi y China Suárez con anillos de compromiso, y la reacción fue inmediata también a través de las redes sociales.

En la imagen que eligió publicar en Stories se ve una cachorra de leona preguntarle a su mamá: “Mami, ¿cuál es el sentido de la vida?”.

A lo que la felina le responde: “Tu”.

El llamativo posteo de Wanda Nara.

Debajo, Wanda agregó los nombres de sus cinco hijos.

Y si con eso no fuera suficiente, Mauro no sólo se identifica a sí mismo como un leon, sino que además tiene un enorme tatuaje la cabeza del animal salvaje en todo su pecho.

La foto de Mauro y la China que enfureció a Wanda Nara

La publicación de Wanda fue en respuesta tácita al mensaje encriptado de Mauro, quien había compartido una foto junto a la China Suárez en la que se le veía el anillo de compromiso.

China Suárez y Mauro Icardi con anillos de compromiso. (Foto: IG)

Con su texto, Wanda Nara dejó en claro que desaprueba que Mauro Icardi forme una nueva familia con la China Suárez...