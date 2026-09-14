El 13 de agosto, Diego Leuco y Sofi Martínez se reencontraron en televisión y le regalaron a la audiencia de La Peña de Morfi una entrevista cruzada imperdible. Bajo la mirada incisiva de Sebastián Wainraich, la expareja se hizo íntimas y picantes preguntas sobre su pasado juntos.

Durante la picante entrevista, Wainraich le preguntó a Diego si aún conservaba algún regalo de ella. “Sí tengo una que me regaló ella... que muchas veces la uso para dormir”, reconoció el periodista mientras que el resto de los presentes remarcaban: “¡Uy! Está enamoradísimo”.

Lejos de dejar el tema ahí, Sebastián indagó: “¿Y alguna vez dormiste con esa remera y con otra persona?“. Entre risas, Diego respondió: “No, no, no. ¡Por supuesto que no“. Mientras tanto Sofi, muy seria, acotó: ”Iba a hacer la misma pregunta...“.

El ida y vuelta de Diego Leuco y Sofi Martínez que los mandó al frente (Video: Telefe)

EL FURCIO QUE DEJÓ A SOFI MARTÍNEZ EN EVIDENCIA

Cuando Diego Leuco le preguntó a Sofi Martínez qué cosa le gustaba y qué le molestaba de él, la periodista contestó: “En la intimidad es muy divertido. Y lo malo es que duerme mucho”. “Sí, duermo mucho, mucho. Me quedo dormido hablando con vos. Eso es grave”, reconoció él.

Fue en ese punto de la charla que Sofi tuvo un furcio en vivo: “Por ejemplo, el sábado le dije ‘hagamos algo’”. Al darse cuenta de su desliz, le preguntó a Wainraich si quería que le hiciera otra pregunta picante, para dejar atrás el momento en el que había expuesto que el día anterior había estado con Diego.

El público de La Peña de Morfi y los fanáticos de la expareja repararon en el dato que se le escapó a la periodista deportiva e hicieron viral el clip en X.