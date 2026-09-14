El viernes, la cuenta de Instagram de MasterChef Celebrity borró la fotografía de Elián Valenzuela, más conocido como L-Gante, y desde entonces las especulaciones sobre su salida anticipada del reality comenzaron a surgir en los ciclos de espectáculos.

Aunque en un principio la versión oficial de Telefe habló de conflictos de agenda, Paula Varela reveló en Intrusos que el artista faltó a la foto oficial y a varias reuniones importantes del ciclo de Wanda Nara.

La periodista explicó que, si bien se intentó mantener la situación en reserva, la ausencia de L-Gante se debió a un problema personal relacionado con su estado de salud.

L-Gante (Foto: captura América TV)

Varela afirmó que L-Gante se descompuso el fin de semana y, ante la consulta sobre si se trataba de una recaída vinculada a adicciones, prefirió no ponerle un rótulo y remarcó que la información oficial es que el canal y la productora prefirieron que no siga en el programa.

“En la situación en la que está hoy, Telefe prefiere sacarlo del programa. Es una decisión del canal, no de él”, sostuvo por su parte Adrián Pallares.

Algunas horas después, Marina Calabró, Luis Ventura y el equipo de Primicias Ya se pusieron en contacto con L-Gante vía telefónica, y ahí pudieron apreciar cierta tensión en la voz del cantante cuando le preguntaron si lo habían echado realmente del reality.

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“Estaba poniéndome al tanto, comunicándome... Y lo que le acabo de decir a la persona que me llamó es que no voy a hablar y no pienso hablar quizás hasta más tarde o hasta mañana”, dijo, y ante la pregunta sobre un posible enojo con la producción del reality por su salida abrupta, dio su versión de los hechos.

“No, estoy ocupado, estoy enfocado en mis cosas del día, así que no quiero sacar el foco de ahí. Imaginate que me están llamando de todos lados”, señaló Elián. “¿Estás enojado? Yo que te conozco estás enojado”, tanteó Damasia Ochoa.

“No. Afirmen lo que quieran, luego les daré mi palabra. Estoy en otro tema y no quiero generar repercusiones ahora porque todavía no doy ninguna respuesta”, reiteró L-Gante.

L-Gante (Foto: captura América TV)

Cuando le consultaron si creía que la decisión de echarla correspondía a un ataque de celos de Martín Migueles con Wanda Nara, Elián Valenzuela afirmó: “Eso es mucha fantasía”.

“Estuve ocupado en otras cosas y no sé cuál es la palabra final, en qué quedaron, si me han entendido. O sea, o si entendí mal, luego veré”, cerró el cantante antes de cortar.

Luis Ventura dijo tener el testimonio de un familiar “de sangre” de Elián y le dio a Marina Calabró la posibilidad de leer el mensaje que recibió de él. “’Con este quilombo, el arreglo cotiza en bolsa’”, leyó la conductora, y aseguró: “Chicos, me parece que nos estamos comiendo la curva. Está todo armado por Telefe”.

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