A dos meses de confirmar públicamente su separación de Luck Ra, La Joaqui habló de su presente sentimental, luego de ser vinculada amorosamente con Tiago PZK.

En medio de un arrebato de enojo, el cantante cuartetero cordobés fue quien expuso públicamente el vínculo de su ex con Tiago y negó haberle sido infiel a La Joaqui, como ella había deslizado en Luzu TV.

“Estoy espectacular, trabajando mucho”, le dijo la cantante de RKT al notero de La Mañana con Moria, quien rápidamente puso en escena a Tiago PZK.

“¿Estás felizmente en pareja?”, le preguntó. Con una sonrisa pícara, La Joaqui sostuvo su soltería: “No, no, por favor”.

La Joaqui habló de su vínculo con Tiago PZK (captura de eltrece)

La Joaqui habló de su vínculo con Tiago PZK

“¿Cómo está todo con Tiago?”, insistió el notero de eltrece. La cantante, lejos de esquivar la pregunta, le tiró flores a su colega: “Igual que siempre, es un tipazo”.

En ese marco, la artista también respondió si le había molestado el explosivo posteo que hizo Luck Ra al exponer su vínculo con Tiago.

“Es muy difícil desvincularse en el plano que sea, cada uno estará lidiando con sus emociones lo mejor que pueda. Cero rencor”, sostuvo.

Y agregó: “No tenemos nada de qué hablar. No lo veo hace meses. Solo le deseo que sea feliz… Cuando uno acepta irse de un lugar tiene que ser respetuoso con eso y dejar ir lo que ya se fue”.

El descargo de Luck Ra tras los dichos de la Joaqui sobre las infidelidades de sus exparejas (Foto: Instagram/@luckra).

El descargo de Luck Ra tras los dichos de la Joaqui sobre las infidelidades de sus exparejas (Foto: Instagram/@luckra).

La respuesta de La Joaqui a la exposición de Luck Ra

“¿Te molestó que te exponga al decir que estás con un ex gran amigo de él?”, puntualizó el notero de La Mañana con Moria.

Con diplomacia, La Joaqui cerró: “No veo sus redes, la verdad. No tengo nada malo para decir de él. No quiero ser grosera. Las despedidas son complejas, cada cual lidia con sus sentimientos lo mejor que puede. Yo tampoco he sido la más inteligente emocionalmente, en muchas ocasiones he colapsado, cuando debí colapsar sola”.