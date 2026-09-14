Moria Casán habló sin filtros sobre su intimidad con Pato Galmarini, su pareja desde hace cinco años. La actriz y conductora se refirió a cómo viven actualmente su sexualidad y aseguró que, aunque el sexo ocupa un lugar diferente en su vida, continúa disfrutando plenamente del vínculo con el dirigente peronista.

Las declaraciones de Moria se dieron luego de que Galmarini también hablara públicamente sobre la intimidad de la pareja. Semanas atrás, en un streaming, el político se sinceró sobre su relación con la actriz y reconoció que actualmente los encuentros sexuales son menos frecuentes.

“Imaginate que el sexo entre nosotros es muy de vez en cuando. Ella tiene 80 y yo 83, y me cuesta mucho”, dijo. Y agregó: “Es que no estoy abrazando a una mujer más. Ya van cinco años de nuestro reencuentro”.

QUÉ DIJO MORIA CASÁN SOBRE SU INTIMIDAD CON PATO GALMARINI

Consultada sobre el tema en una entrevista con LN+, Moria Casán explicó que su manera de vivir la sexualidad cambió con el paso del tiempo y que actualmente no considera al sexo como el centro de una relación.

“Al sexo no lo pongo en un altar. En mi vida fue un portal de goce para elevarme. Más allá de que tengamos sexo o no, a esta edad es más tántrico. Te vas seduciendo a través de las manos, las caricias... Pato está bien, pero va a cumplir 84 años y obviamente no puede tener el vigor de uno de 20″, comentó.

La actriz, fiel a su estilo, también se permitió hacer una confesión mucho más picante sobre cómo resuelve la intimidad cuando las cosas no salen exactamente como espera.

“Es un hombre sano, hermoso, tiene cabeza y es fachero. La pasamos bien. Si no me sastiface me autosatisfago, y sino tenemos juguetitos para usarlos, pero la pasamos bien”, dijo.