Jimena Barón mostró en sus redes uno de sus clásicos: preparó un budín integral de zanahoria, una opción rica y fácil que suele elegir para sus meriendas. Esta vez, la artista no compartió la receta, pero su publicación sirvió de inspiración para preparar una versión casera con pocos ingredientes.

En Ciudad te compartimos el paso a paso para hacer un budín integral de zanahoria húmedo, rico y fácil, ideal para acompañar el mate o disfrutar en cualquier momento del día.

El budín integral de zanahoria que ama Jimena Barón (Instagram)

Receta

Ingredientes

2 zanahorias medianas

2 huevos

1 taza de harina integral

½ taza de azúcar mascabo o común

½ taza de aceite

1 cucharadita de polvo de hornear

1 cucharadita de esencia de vainilla

Canela a gusto

Paso a paso

Pelar y rallar las zanahorias. En un bowl, batir los huevos con el azúcar y la esencia de vainilla. Incorporar el aceite y mezclar. Agregar la zanahoria rallada. Sumar la harina integral, el polvo de hornear y la canela. Integrar hasta obtener una preparación homogénea. Volcar la mezcla en una budinera previamente aceitada y enharinada. Llevar a horno precalentado a 180 °C durante 35 a 40 minutos, o hasta que al pinchar el centro con un palillo salga limpio. Dejar enfriar antes de desmoldar.

Tip para la nota: yo no pondría “saludable” como una afirmación absoluta, porque lleva azúcar y aceite. “Más liviano”, “casero” o “integral” son más precisos. Y el gancho de Jimena lo usaría en web/meta y bajada, mientras que el H1 lo dejaría más buscable.