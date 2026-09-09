Qué y cómo preparar el goulash, el plato húngaro más famoso del mundo

El goulash es uno de los platos más representativos de la cocina húngara y una preparación que se extendió a distintas regiones de Europa. Su combinación de carne cocida lentamente y paprika da como resultado un plato intenso y reconfortante.

Se trata de una receta de olla que requiere una cocción prolongada, clave para conseguir una carne tierna y una preparación concentrada. Además, puede servirse junto con diferentes guarniciones.

Una de las opciones clásicas son los spätzle, una pasta elaborada con una masa sencilla de huevos, harina y líquidos que se cocina directamente en agua hirviendo.

La receta compartida por Cucinare propone preparar el goulash con roast beef, cebolla, morrón rojo y paprika, acompañarlo con spaetzle y terminar el plato con crema ácida y perejil picado.

Comensales 2 Ingredientes Para el goulash Un kg de roast beef.

kg de roast beef. ½ kg de cebolla.

kg de cebolla. Un morrón rojo.

morrón rojo. 25 g paprika.

g paprika. Sal y pimienta, a gusto.

Agua, cantidad necesaria. Para los spätzle 2 huevos (120 g).

huevos (120 g). 200 g harina.

g harina. 50 cc leche.

cc leche. 100 cc soda. Para la crema ácida 200 cc crema de leche.

cc crema de leche. Una pizca sal.

pizca sal. Un chorrito de jugo de limón.

Procedimiento

Para el goulash:

Dorar la carne cortada en cubos en una olla con aceite. Agregar la cebolla, el morrón y los condimentos. Cocinar durante 5 minutos y cubrir con agua. Cocinar tapado durante 2 horas.

Para los spaetzle:

Integrar bien todos los ingredientes con ayuda de un batidor de mano. Cocinar en abundante agua. Si no tenés el rallador para hacerlos, podés improvisarlo con un colador. Al retirar, colocarles un poco de aceite para que no se peguen. Ponerlos primero en la fuente y colocarles el goulash encima. Terminar con la crema ácida y perejil picado.

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