Qué y cómo preparar el goulash, el plato húngaro más famoso del mundo

El goulash es uno de los platos más representativos de la cocina húngara y una preparación que se extendió a distintas regiones de Europa. Su combinación de carne cocida lentamente y paprika da como resultado un plato intenso y reconfortante.
Se trata de una receta de olla que requiere una cocción prolongada, clave para conseguir una carne tierna y una preparación concentrada. Además, puede servirse junto con diferentes guarniciones.
Una de las opciones clásicas son los spätzle, una pasta elaborada con una masa sencilla de huevos, harina y líquidos que se cocina directamente en agua hirviendo.
La receta compartida por Cucinare propone preparar el goulash con roast beef, cebolla, morrón rojo y paprika, acompañarlo con spaetzle y terminar el plato con crema ácida y perejil picado.
Ingredientes
Para el goulash
- Un kg de roast beef.
- ½ kg de cebolla.
- Un morrón rojo.
- 25 g paprika.
- Sal y pimienta, a gusto.
- Agua, cantidad necesaria.
Para los spätzle
- 2 huevos (120 g).
- 200 g harina.
- 50 cc leche.
- 100 cc soda.
Para la crema ácida
- 200 cc crema de leche.
- Una pizca sal.
- Un chorrito de jugo de limón.
Procedimiento
Para el goulash:
- Dorar la carne cortada en cubos en una olla con aceite.
- Agregar la cebolla, el morrón y los condimentos.
- Cocinar durante 5 minutos y cubrir con agua.
- Cocinar tapado durante 2 horas.
Para los spaetzle:
- Integrar bien todos los ingredientes con ayuda de un batidor de mano.
- Cocinar en abundante agua. Si no tenés el rallador para hacerlos, podés improvisarlo con un colador.
- Al retirar, colocarles un poco de aceite para que no se peguen.
- Ponerlos primero en la fuente y colocarles el goulash encima.
- Terminar con la crema ácida y perejil picado.
Para más recetas entrá a https://www.cucinare.tv/