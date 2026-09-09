A pocos meses de ser mamá, Sofía Pachano habló sobre una de las decisiones que tomó junto a Santiago Ramundo respecto de la exposición de su hijo Vito, el primer hijo de la pareja. La actriz contó los motivos por los que ambos prefieren mantener al pequeño alejado de las redes sociales y remarcó que se trata de una elección vinculada a su seguridad y privacidad.

Durante su visita al ciclo “Más minas que mamás”, conducido por Juana Repetto y Vicky Gils en Resumido, Pachano fue consultada acerca de por qué decidieron no mostrar el rostro de Vito públicamente.

Según explicó, fue Ramundo quien inicialmente estuvo más convencido de preservar la imagen del niño. “Santi estaba más decidido. Yo embarazada decía: ‘Bueno, es un poco difícil que nosotros estamos tan expuestos’”, recordó la actriz.

Sofía Pachano se convirtió en mamá de Vito en enero de 2026 junto a su pareja, Santiago Ramundo Por: Instagram

SOFÍA PACHANO EXPLICÓ POR QUÉ NO MUESTRA A VITO EN REDES SOCIALES

“Después empecé a leer cosas... la IA, la pedofilia, me pegó para el carajo. Fue tipo: ‘Listo, no lo muestro’. Y después también algo se genera que como no lo mostrás, más lo quieren ver”, reveló Sofía Pachano en “Más minas que mamás”.

“Y me generó más todavía como... ¿Por qué querés ver tanto a mi hijo? Como hay mensajes hermosos de: ‘Sofi, te re respeto, no hace falta’, y otros como: ‘¿Quién te creés que sos? ¿Por qué no lo mostrás?’”, agregó. La decisión, además, generó distintas reacciones entre sus seguidores.

Sofía Pachano explicó por qué no muestra a su hijo en redes (Video: Resumido)

Mientras algunas personas respetan la postura de la actriz, otras cuestionan que no comparta imágenes de su hijo. Ante el relato de Pachano, Juana Repetto intervino y fue contundente: “La gente está re mal”, acotó. Pachano coincidió con la conductora y defendió su derecho a decidir sobre la exposición de Vito.

“Está re mal. ¡La madre soy! Y si no lo muestro es por algo", aseguró Pachano que, por último, comentó: Oí un comentario una vez que me dijo: ‘¿Pero qué, salís a la calle y qué, lo tapás al nene?’. ¡No! No lo muestro en redes sociales, pero si vos te cruzás conmigo en la calle y lo querés saludar, lo vas a saludar".